Hơn nữa, kênh Garo Sero Institute còn tung ra bức ảnh chụp hội bạn Han Ye Seul chụp cùng các nữ diễn viên Han Ga In, Choi Ji Woo, Go So Young và Cha Ye Ryun với lời dẫn đây là buổi tối Han Ye Seul giới thiệu nam tiếp viên cho những diễn viên kia nhằm mục đích tất cả đều được nam tiếp viên phục vụ.

Han Ye Seul chia sẻ quá khứ của bạn trai như thế nào thì cô vẫn yêu anh - Ảnh: Internet

Đáp trả tin đồn, Han Ye Seul cho biết đúng là người bạn trai diễn viên của cô từng làm việc tại quán karaoke chứ không phải quán bar, càng không phải là trai bao như mọi người đồn đoán và sẽ có những bước đi pháp lý vào những người tin tin đồn thất thiệt về cô cùng bạn trai mới.

Ngoài ra, về bức ảnh, có một nguồn tin xác nhận bức ảnh không được chụp tại quán karaoke mà trong một bữa tiệc của Hãng CJ Entertainment.

Han Ye Seul và các diễn viên thân thiết như Choi Ji Woo, Go So Young... - Ảnh: WEIBO

Vận xui của Han Yeseul chưa dừng lại ở đó, kênh này và một kênh YouTube khác là Hover Lab cũng của Kim Yong Ho và luật sư Kang Yong Suk lại tiếp tục tung ra các tin đồn không hay về nữ minh tinh này.

Cụ thể, cô bị cáo buộc từng dùng chất cấm tại Burning Sun - quán bar dính bê bối thuộc quyền điều hành của Seungri (Big Bang), từng tát Jennie (Blackpink) vì ghen khi đang qua lại với NSX âm nhạc Teddy, nhận quà khủng là chiếc xe Ferrari đắt tiền từ bạn trai cũ tài phiệt...

Jennie cũng bị dính vào liên hoàn phốt của Han Ye Seul với vai trò... tình địch - Ảnh: ALLKPOP

Hôm 9/6 vừa rồi, sau khi chịu nhiều lời đồn thổi quá đáng, nữ diễn viên Han Ye Seul đã đăng một video lên YouTube để đáp trả các tin đồn này. Cô thừa nhận đã nhận xe Ferrari từ bạn trai cũ những phủ nhận việc người này cho tiền để cô tu sửa nội thất trong nhà và việc người này đá cô để ở cạnh một nữ diễn viên nổi tiếng hơn là sai sự thật.

Ngoài ra, cô thừa nhận từng yêu NSX âm nhạc Teddy nhưng không có chuyện tát vào mặt Jennie vì 2 nữ minh tinh còn chưa từng gặp nhau. Về tin đồn sử dụng ma túy tại Burning Sun, Han Ye Seul tuyên bố mình không hề điên để làm việc đó trước bao người và chỉ chơi cùng bạn cạnh bàn của DJ thôi.

Loạt ngôi sao nổi tiếng khác bị cáo buộc ly hôn trong im lặng, ngoại tình và tấn công tình dục

Kênh YouTube Garo Sero Institute tiếp tục tung ra loạt thông tin gây sốc nhắm vào các so nữ Choi Ji Woo, Cha Ye Ryeon, Ko So Young và Han Ga In. Lý do là những người này chơi thân với nhau và cựu phóng viên này tự nhận nắm nhiều thông tin tiêu cực về đời tư của họ.

Choi Ji Woo luôn kín tiếng về cuộc hôn nhân 3 năm qua - Ảnh: JOONGANG DAILY

Đầu tiên, về nữ diễn viên "Nấc thang lên thiên đường" Choi Ji Woo, kênh youtube này chỉ đích danh chồng cô đang ngoại tình bằng chính chiếc xe cô mua tặng: "Chồng của Choi Ji Woo đã lấy chiếc BMW mà cô ấy mua cho anh ta để đến nhà nghỉ cùng một phụ nữ khác ngồi trong xe. Tôi có ảnh bằng chứng". Kim Yong Ho - chủ của kênh YouTube này còn khẳng định chỉ cần nhìn vào biển số thì có thể nhận ra ngay đây là xe của Choi Ji Woo.

Về phía Choi Ji Woo, Kim Yong Ho cũng ám chỉ cô đã ngoại tình cùng người đàn ông khác: "Tại sao cô lại đến Bellagio Luxury Villas ở Las Vegas với một vị chủ tịch?".

Hiện tại, nữ diễn viên kỳ cựu vẫn im lặng trước lời vu khống của YouTuber.

Bị đồn có chồng ngoại tình, Jun Ji Hyun phủ nhận và dọa kiện - Ảnh: SCMP

Không thuộc nhóm bạn nói trên nhưng Jun Ji Hyun cũng lọt vào tầm ngắm. Kênh Garo Sero tung tin cô và người chồng tài phiệt đã bí mật ly hôn nhưng không công khai vì sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều hợp đồng quảng cáo mà cô đang nắm giữ. Nhanh chóng sau đó, phía công ty của nữ diễn viên cùng phía nhà chồng phải bác bỏ tin đồn không hay này.

Cuối năm 2020, theo Soompi, Garo Sero cũng làm rộ lên tin đồn một ngôi sao nổi tiếng từng quấy rối tình dục phụ nữ.

Nam diễn viên hài kiêm MC gạo cội Yoo Jae Suk cũng phải lên tiếng về tin đồn không hay - Ảnh: Internet

Theo các đặc điểm nhận dạng mà nạn nhân nữ đưa ra là "rất nổi tiếng, tính tình thẳng thắn, có mối quan hệ thân thiết với nam diễn viên Kim Gun Mo và tham gia chương trình Infinite Challenge", nhiều người đồn đoán chính là MC Yoo Jae Suk - nam diễn viên hài nổi tiếng với đời tư minh bạch, tính tình hòa nhã và vô cùng lịch sự với tất cả mọi người. Ngay sau đó, để tin đồn không lan rộng thêm nữa, lần đầu tên nam MC phải lên tiếng bác bỏ một tin đồn xấu liên quan đến mình.

Bản thân Kim Gun Mo cũng từng dính cáo buộc tấn công tình dục một cô gái tại quán bar ở khu Gangnam, nhiều phụ nữ khác cũng lên tiếng tố cáo nam diễn viên với tội danh tương tự. Sau đó, tin nhắn riêng tư của anh với người tố cáo còn được gửi lên Sở Cảnh sát Seoul Gangnam.

Bản thân Kim Gun Mo cũng từng dính nhiều cáo buộc tấn công tình dục - Ảnh: SOOMPI

Tháng 5 vừa qua, kênh YouTube nổi tiếng này còn đưa tin cuộc hôn nhân của huyền thoại Jang Dong Gun và vợ Go So Young đã kết thúc vì nam tài tử có mặt trong nhóm chat nhạy cảm của đồng nghiệp Joo Jin Mo. Kim Yong Ho nói: "Go So Young rất đau khổ. Jang Dong Gun cũng suy sụp, phải dùng thuốc và mất ngủ".

Jang Dong Gun sau khi bị dính vào bê bối có mặt trong group chat nhạy cảm đã bị nhiều người hâm mộ quay lưng - Ảnh: Internet

Hiện tại, kênh Garo Sero Institute đang bị nhiều bên kiện vì đưa tin sai sự thật, cụ thể, các công ty của Han Ye Seul và Jun Ji Hyun tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại kênh này và các báo lá cải đã đưa tin.

Đầu năm 2020, Chey Tae Wo, chủ tịch Tập đoàn SK của Hàn Quốc cũng đâm đơn kiện vì cáo buộc ông có nhân tình của kênh YouTube này. Người hâm mộ nữ ca sĩ Jennie (Blackpink) từng phản đối kênh này vì đưa tin Jennie từng bắt nạt học đường khi đi học ở New Zealand.