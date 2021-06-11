Vương Phi - Tạ Đình Phong chính thức kết hôn sau 20 năm ‘lằng nhằng’, hết chia tay rồi lại tái hợp?

Sao quốc tế 11/06/2021 08:29

Thông tin cặp đôi "lằng nhằng" nhất làng giải trí Hoa ngữ Tạ Đình Phong - Vương Phi quyết định sẽ kết hôn trong thời gian gần nhất hiện đang làm "chao đảo" mạng xã hội Trung Quốc.

Thông tin cặp đôi Tạ Đình Phong - Vương Phi chính thức về chung 1 nhà hiện đang là chủ đề "cực hot" trên các trang tin tức Trung Quốc. Nguồn tin thân cận của cặp đôi cho biết, cả hai sẽ sớm tổ chức đám cưới trong thời gian tới sau hơn 2 thập kỷ "lằng nhằng". Hiện thông tin vẫn chưa được xác thực nhưng nếu đây là thật thì hôn lễ của cả 2 sẽ là sự kiện lớn nhất C-biz trong thời gian tới.

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Vương Phi và Tạ Đình Phong được cho là đang lên kế hoạch kết hôn - Ảnh: Internet

Trang BJH đưa tin, ông Tạ Hiền - bố của Tạ Đình Phong cuối cùng sau nhiều năm đã chấp nhận Vương Phi làm con dâu. Trước đây, nhiều thông tin trên mạng cho hay, ông Tạ Hiền chính là lý do mà cặp đôi Phong - Phi chưa thể nắm tay vào lễ đường.

Cách đây 2 tháng, các tay săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Tạ Đình Phong qua đêm tại nhà Vương Phi, sau đó cả 2 còn nắm tay đi dạo phố rất thân mật như minh chứng cho việc tin đồn chia tay và có người mới trước đây đều là giả.

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Tháng 4 vừa rồi, cả 2 đã bị bắt gặp khi đang hẹn hò - Ảnh: QQ

Về phía đại diện của Tạ Đình Phong khi được hỏi về vấn đề tình cảm của anh, lúc đó chỉ trả lời đúng 1 câu: "Anh ấy có suy nghĩ riêng của mình. Chúng tôi không biết nói gì về chuyện này".

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Vương Phi là mối tình đầu tiên của Tạ Đình Phong khi anh vừa gia nhập Cbiz - Ảnh: Internet

Cách đây 20 năm, Vương Phi và Tạ Đình Phong công khai tình cảm. Lúc đó, Tạ Đình Phong mới là một diễn viên/ca sĩ trẻ còn Vương Phi đã qua một đời chồng và có con gái đầu lòng. Sau đó, Tạ Đình Phong kết hôn cùng Trương Bá Chi rồi ly hôn vào năm 2012, Vương Phi cũng trải qua thêm 1 đời chồng nữa, cả 2 về bên nhau từ năm 2014.

Hiện tại, cộng đồng mạng đang cực kỳ hồi hộp trong thời gian chờ đợi phản hồi chính thức từ phía 2 ngôi sao về hôn lễ "thế kỷ".

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong và Vương Phi Vương Phi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi

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