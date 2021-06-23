Những sao nữ Hàn Quốc sở hữu nụ cười đẹp nhất, khiến trái tim đối phương phải hẫng đi một nhịp vì quá ngất ngây

Hàn Quốc là một quốc gia có chuẩn mực về cái đẹp rất khắt khe khi không những phải có một khuôn mặt xinh đẹp. Những người nổi tiếng, đặc biệt là các sao nữ Hàn Quốc còn phải sở hữu nụ cười "tỏa nắng" để có thể khiến công chúng "nhớ mặt đặt tên".

Nhờ sự nổi tiếng của mình, cô từng được chọn là Đại sứ thiện chí của lực lượng không quân Hàn Quốc và được mọi người ưu ái gọi là “Mỹ nhân cười đẹp nhất xứ Hàn”. Năm 2021, sau 5 năm đóng băng hoạt động, cô quay lại với tác phẩm truyền hình kinh dị có tên Happiness vào cuối tháng 3 vừa rồi.

Nữ minh tinh sinh năm 1987 không còn là khuôn mặt xa lạ với khán giả khi đã nắm trong tay nhiều vai chính của các bọ phim đình đám như "Người thừa kế sáng giá" (2009), "Dong Yi" (2010), Iljimae (2008)... Nhờ nhan sắc ưa nhìn cùng tài năng diễn xuất, cô đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình, trong đó có Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 34 với vai diễn Ha Yoon Joo trong bộ phim điện ảnh "Cold Eyes" (2013) khi ở tuổi đời còn rất trẻ.

2. Tiffany

Tiffany từ lúc mới ra mắt đã gây chú ý nhờ đôi mắt cười của mình - Ảnh: Internet

Nữ thần tượng là thành viên của "Nhóm nhạc quốc dân" Girls' Generation với vai trò hát chính được biết đến bởi đôi mắt cười đặc biệt từ thuở mới ra mắt. Nụ cười của cô rạng rỡ tới mức trở thành chủ đề bàn tán khi nhóm chỉ mới phát hành ca khúc dầu tiên của mình.

Tuy là giọng ca chính nhưng Tiffany lại nổi tiếng nhờ nụ cười tươi tắn - Ảnh: Internet

Gần 14 năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nữ thần tượng vẫn được khen ngợi bởi vẻ ngoài tươi tắn của mình. Sở hữu giọng ca trong trẻ cùng nhan sắc là điểm mạnh, Tiffany đã cùng các thành viên khác trong nhóm đã đưa tên tuổi của Girls' Generation thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu châu Á. Tuy đã tạm ngưng hoạt động với nhóm một thời gian, độ nổi tiếng của cô vẫn không hề sụt giảm.

3. Song Hye Kyo



Song Hye Kyo sở hữu nhan sắc thuộc top đầu làng giải trí Hàn - Ảnh: Internet

Được xem là một trong những ngọc nữ của nền công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc, Song Hye Kyo được đánh giá cao về nhan sắc lẫn tài năng khi có thể hoàn thành trọn vẹn các vai diễn mà mình đảm nhận. Khán giả Việt đã quen với cô qua 2 bộ phim nổi tiếng nhất là Trái Tim Mùa Thu và Hậu Duệ Mặt Trời.

Ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng của cô từng nổi tiếng khắp cả châu Á - Ảnh: Internet

Từ những ngày đầu đóng phim, Song Hye Kyo đã nhanh chóng nổi tiếng với khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt đẹp và khuôn miệng cực đáng yêu của mình. Không những vậy, bức ảnh chụp cho chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu mỹ phẩm vào những năm 2000 của cô từng gây sốt toàn châu Á với nhan sắc ngọt ngào và vô cùng tươi trẻ.

4. Lee Hyori

'Nữ hoàng gợi cảm' của Hàn Quốc cũng sở hữu một đôi mắt cười - Ảnh: internet

Lee Hyori được mệnh danh là "nữ hoàng gợi cảm" của Hàn Quốc khi là một trong những ca sĩ đầu tiên đi tiên phong trong việc tạo hình sexy, quyến rũ. Trái với trên sân khấu, cô được ví như "mặt trời nhỏ" của K-biz bởi nụ cười tỏa nắng và vẻ ngoài rực rỡ, vui tươi.

Cô được công chúng yêu quý, dặt cho biệt danh 'cô tiên quốc dân' - Ảnh: starnews

Tham gia các chương trình thực tế, nữ nghệ sĩ không ngại khi để mặt mộc và hết mực lăn xả trong mọi tiết mục. Cô luôn giữ khuôn mặt vui vẻ cùng thái độ chuyên nghiệp mỗi khi xuất hiện trước công chúng, bởi vậy cô còn được biết đến với biệt danh "cô tiên quốc dân".

5. Irene

Irene là nữ thần tượng xinh đẹp thuộc hàng 'cực phẩm' của thế hệ Idol thứ 3 của Hàn Quốc - Ảnh: Dispatch

Irene là nữ thần tượng thuộc nhóm nhạc RED VELVET nằm trong thế hệ thứ 3 trong nền âm nhạc K-POP. Từ khi mới ra mắt, Irene đã gây điên đảo với khuôn mặt có "tỉ lệ vàng" hiếm hoi cùng những đường nét sắc sảo.

Khuôn mặt tỉ lệ vàng của Irene từng khiến công chúng xôn xao vì cho rằng nha sắc này chỉ có thể tạo ra nhờ... photoshop - Ảnh: Internet

Tuy ít khi cười và được biết đến là một nghệ sĩ theo hình tượng lạnh lùng, nhưng mỗi khi Irene nở nụ cười thì nhiều người phải "xốn xang" vì tim hẫng đi 1 nhịp.