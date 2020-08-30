Những lần ‘lộ hàng’ nhớ đời của mỹ nhân Hàn: Hyuna khiến fan ‘ngượng chín mặt’ nhưng chưa sốc bằng người cuối cùng

Sao quốc tế 30/08/2020 16:29

Không ít mỹ nhân Hàn đã gặp phải sự cố hớ hênh, kém duyên ngay trên sân khấu hoặc trong các sự kiện giải trí mà khi nhìn lại, chính chủ cũng phải xấu hổ.

Sự cố sân khấu, sự cố trang phục… là những yếu tố khiến nhiều mỹ nhân Hàn gặp phải tình cảnh hớ hênh ngay trên thảm đỏ hay trên sân khấu âm nhạc. Thậm chí, không ít tình huống người trong cuộc chẳng mảy may biết rằng đã “lộ hàng”.

Huyna

Trong một màn biểu diễn, Hyuna đã gặp phải sự cố lộ gần như cả vòng 1 ngay trước mắt hàng trăm khán giả vì lối ăn mặc quá táo bạo. Ngay sau khi phát hiện bản thân bị hớ hênh, nữ ca sĩ đã liên tục dùng tay giữ áo để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

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Đây là một trong những màn lộ hàng táo bạo nhất lịch sử Kpop – Ảnh: Internet

Min Hyo Rin

Vợ Taeyang (Big Bang) - nữ diễn viên Min Hyo Rin từng khiến dân tình “ngượng chín mặt” khi diện bộ váy gợi cảm đến mức hở cả đôi gò bồng đảo trên thảm đỏ.

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Khoảnh khắc kém duyên của bà xã Taeyang – Ảnh: Internet

Hyomin (T-ara)

Tại concert đầu tiên của nhóm tại Đài Loan, Hyomin đã cùng Jiyeon biểu diễn ca khúc “Trouble Maker”. Tuy nhiên, vì nhảy quá sung mà cô nàng này đã gây tranh cãi khi vô tình để lộ vòng 1 trên sân khấu. Theo đó, vì trang phục trễ nải nên váy của nữ thần tượng đã bị tụt xuống, để lộ nửa bầu ngực.

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Sau khi phát hiện sự cố, Hyomin bình tĩnh xử lý trang phục kỹ lưỡng và hoàn thành phần trình diễn – Ảnh: Internet

Hyorin (SISTAR)

Trên sân khấu KBS Music Festival năm 2012, Hyorin đã gặp phải sự cố lộ nội y và vòng 3 khi thực hiện động tác vũ đạo sexy trong ca khúc “So cool”. Thời điểm này, nữ thần tượng đã vấp phải nhiều chỉ trích vì khoảnh khắc “lộ hàng”.

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Hyorin hớ hênh vì trang phục quá táo bạo – Ảnh: Internet

Nam Gyu Ri

Sự cố “lộ hàng” gây chấn động mạnh nhất xứ Hàn thuộc về Nam Gyu Ri. Cụ thể, trên sân khấu âm nhạc, cô nàng đã gặp phải tình huống trớ trêu khi chiếc váy bất ngờ tụt xuống khiến phần ngực của cô “lộ thiên” trước hàng nghìn khán giả.

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Khoảnh khắc nhớ đời của Nam Gyu Ri - Ảnh: Internet

Chính khoảnh khắc này đã khiến Nam Gyu Ri nổi như cồn nhưng cũng trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của cô.

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