Được tung hô hết lời nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa trong show mới

Loạt khoảnh khắc chụp cận mặt của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong show “Nhà hàng Trung Hoa” đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Khoảng thời gian gần đây, nhan sắc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh luôn là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xứ Trung. Theo đó, nhiều người nhận xét bà xã Phùng Thiệu Phong đã hoàn toàn “lột xác”, thoát hẳn cái mác quê mùa và ngày càng khí chất hơn.

Xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang, nhan sắc xinh đẹp và thần thái sang chảnh của Triệu Lệ Dĩnh liên tục được netizen ca ngợi.

Triệu Lệ Dĩnh lột xác thần thái hơn - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, một số khoảnh khắc chụp cận mặt của nàng “Sở Kiều” trong show “Nhà hàng Trung Hoa” bất ngờ gây tranh cãi khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

Qua loạt ảnh chưa chỉnh sửa, Triệu Lệ Dĩnh xuống sắc trông thấy so với những lần được trang điểm kỹ lưỡng. Gương mặt nữ diễn viên bóng dầu và phần bọng mắt khá lớn, dấu hiệu lão hóa cũng rất rõ ràng.

Nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh không hoàn hảo như mọi người vẫn thấy – Ảnh: Internet

Trước đó, trong show “Nhà hàng Trung Hoa”, khán giả đều biết Triệu Lệ Dĩnh sẽ không xuất hiện nếu như không trang điểm kỹ lưỡng. Chính vì vậy, khi để mặt mộc thế này, bà xã Phùng Thiệu Phong không giấu được những khuyết điểm trên gương mặt.

Trong khi khán giả tỏ ý chê bai nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh thì người hâm mộ lại cho rằng cô nàng vẫn xinh đẹp hơn so với tuổi thật. Công bằng mà nói, nữ diễn viên đã 33 tuổi và đã trải qua 1 lần sinh nở chẳng có gì lạ khi cô không thể giữ được nhan sắc tươi trẻ như thuở đôi mươi.

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