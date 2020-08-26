‘Gái một con’ Triệu Lệ Dĩnh khiến dân mạng xôn xao với bộ ảnh khoe nhan sắc đỉnh cao cùng đôi chân thon dài không tì vết

Không còn bó buộc hình ảnh trong một khuôn khổ nào, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngày càng táo bạo hơn với nhiều phong cách khác nhau.

Từ sau khi sinh con và trở lại với showbiz, nhan sắc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không ngừng thăng hạng. Cô nàng được nhận xét ngày càng sang chảnh và khí chất hơn.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lại được dịp xôn xao khi studio của nữ diễn viên tung ra loạt ảnh mới mừng ngày Lễ Thất tịch. Qua loạt ảnh đăng tải, bà xã Phùng Thiệu Phong gây sốt với thần thái cực xuất sắc khi diện đầm hai dây mỏng manh.

Triệu Lệ Dĩnh khoe vóc dáng ‘mình hạc xương mai’ trước ống kính - Ảnh: Internet

Cận cảnh nhan sắc của nàng tiểu hoa đình đám xứ Trung – Ảnh: Internet

Cô nàng trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi dù đã bước sang tuổi 33 – Ảnh: Internet

Thử sức với phong cách vừa dịu dàng vừa gợi cảm, nàng “Sở Kiều” vô cùng tự tin trước ống kính. Dù đã là mẹ một con nhưng sắc vóc của Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ vì quá xinh đẹp, quyến rũ.

Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung để lại nhiều bình luận khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh: “Ngày càng đẹp”, “Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc quá”, “Bộ ảnh mới này khiến cô ấy trở nên vô cùng xinh đẹp và gợi cảm”, “Triệu Lệ Dĩnh mi nhon ghê”, “Đúng là gái một con trông mòn con mắt”, “Tôi cảm thấy Triệu Tiểu Đao (nickname của nữ diễn viên) ngày càng xinh đẹp và tự tin”…

Hình ảnh gây sốt trước đó của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Trước đó, khi trở thành gương mặt đại diện cho tạp chí du lịch, bà xã Phùng Thiệu Phong cũng khiến người hâm mộ bấn loạn với tạo hình diện váy xẻ cao táo bạo khoe đôi chân thon dài không tì vết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-mot-con-trieu-le-dinh-khien-dan-mang-xon-xao-voi-bo-anh-khoe-nhan-sac-dinh-cao-cung-doi-chan-thon-dai-khong-ti-vet-377615.html