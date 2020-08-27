BXH sao Hoa ngữ giữa tháng 8: Vương Nhất Bác đứng đầu, Tiêu Chiến giảm hạng liên tục

Trong bảng xếp hạng sao Cbiz tuần này, Vương Nhất Bác và “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba cùng dẫn đầu về chỉ số ảnh hưởng.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần 3 tháng 8 (từ ngày 17/8 đến ngày 23/8). Được biết, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần.

Theo đó, ở bảng diễn viên nam, Vương Nhất Bác và Chu Nhất Long vẫn giữ vững 2 vị trí quán quân và á quân. Các thứ hạng còn lại cũng có sự thay đổi đáng kể. Tiêu Chiến giảm xuống hạng 4 và Trương Tân Thành vươn lên hạng 3. Được biết, nhờ thành công của "Lấy danh nghĩa người nhà" mà Trương Tân Thành và Tống Uy Long đều trở nên nổi tiếng hơn.

Bảng xếp hạng nam diễn viên - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng nam diễn viên có chỉ số ảnh hưởng cao tuần 3 tháng 8:

Vương Nhất Bác Chu Nhất Long Trương Tân Thành Tiêu Chiến Tống Uy Long Đặng Luân Nhậm Gia Luân Trương Nhược Quân Dương Dương Lý Hiện

Về phần nữ diễn viên, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Tùng Vận và Trịnh Sảng lần lượt tăng lên ba vị trí đầu bảng. Tương tự như Trương Tân Thành, Đàm Tùng Vận tăng hạng cũng nhờ thành công của "Lấy danh nghĩa người nhà". Trong khi đó, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử cùng tụt hạng.

Bảng xếp hạng nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng nữ diễn viên có chỉ số ảnh hưởng cao tuần 3 tháng 8:

Địch Lệ Nhiệt Ba Đàm Tùng Vận Trịnh Sảng Triệu Lệ Dĩnh Cúc Tịnh Y Dương Mịch Dương Tử Tống Thiến Quan Hiểu Đồng Angela Baby

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