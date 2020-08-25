Không phải Rosé, Jennie mới là người khiến fan điêu đứng với mái tóc hồng tím ombre nổi bần bật trong teaser comeback

Sao quốc tế 25/08/2020 10:28

Trái ngược với đồn đoán của người hâm mộ, Jennie mới là thành viên để tóc hồng trong ảnh nhá hàng trước đó của “Ice Cream”.

Sáng nay (25/8), YG đã tung poster đếm ngược “D-3” của BLACKPINK cho single “Ice Cream” kết hợp cùng Selena Gomez. Sau Jisoo, thành viên tiếp theo lên sàn chính là “cây hút fan” Jennie. Ngay lập tức, tạo hình mới lạ của công chúa nhà YG đã khiến cộng đồng người hâm mộ bấn loạn.

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Jisoo là người mở màn loạt ảnh teaser quảng bá single 'Ice Cream' của BLACKPINK và Selena Gomez - Ảnh: Internet

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Sau bao đồn đoán thì người nhuộm tóc hồng trong đợt comeback này chính là Jennie chứ không phải Rosé – Ảnh: Internet

Được biết, Jennie rất ít khi nhuộm tóc sáng màu. Thế nhưng, trong lần trở lại này, cô nàng đã đem đến “cú sốc thị giác” khi xuất hiện với mái tóc hồng tím, ombre xanh ở phần đuôi vô cùng chất chơi, bắt mắt. Qua ảnh poster, Jennie còn diện bộ cánh đầy sặc sỡ, bó sát khoe đường cong cơ thể chuẩn chỉnh chẳng khác gì “búp bê sống”.

Màn lột xác đầy ngoạn mục này đã giúp từ khóa Jennie leo thẳng lên top 1 thịnh hành thế giới trên Twitter.

Không chỉ nonfan, các BLINK cũng không khỏi bất ngờ bởi trước đó ai cũng nghĩ thành viên để tóc hồng trong lần comeback này sẽ là Rosé. Trước đó, chiếc xe bán kem quảng bá cho single “Ice Cream” tại Mỹ từng vẽ hình 5 cô gái tượng trưng cho BLACKPINK và Selena Gomez, trong đó có 1 người nhuộm tóc hồng. Ai nấy đều đinh ninh Rosé chính là người để màu tóc nổi bật này.

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Ảnh nhá hàng trước đó cho single mới - Ảnh: Internet

Dù tạo hình của Jennie thực sự ấn tượng và nhận được phản ứng nhiệt tình của người hâm mộ, nhưng ai cũng khẳng định rằng thành viên BLACKPINK... đội tóc giả. Bởi lẽ, đã nhiều lần tạo hình của cô trong poster và MV comeback hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, người hâm mộ cho rằng lần này cũng là “một cú lừa” đến từ YG.

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Từ khóa:   BLACKPINK BLACKPINK comeback Jisoo

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