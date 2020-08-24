BXH sao Cbiz quyền lực tuần 3 tháng 8: Vương Nhất Bác dẫn đầu, Tiêu Chiến mất hút

Sao quốc tế 24/08/2020 17:30

Trong bảng xếp hạng sao quyền lực tuần qua, nam diễn viên Vương Nhất Bác tiếp tục dẫn đầu. Trong khi đó, Tiêu Chiến đã dần mất hút khỏi BXH này.

Mới đây, Sina Entertainment đã công bố top 10 những nghệ sĩ nổi tiếng và quyền lực nhất tuần 3 tháng 8 theo các khu vực như: Đại Lục Trung Quốc, Hong Kong, Macao – Đài Loan, các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu – Hoa Kỳ và xếp hạng ngôi sao mới trên mạng xã hội Weibo.

Theo đó, kết quả được tổng hợp từ việc phân tích các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ của các nghệ sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội. Sau khi các chỉ số này được tích lũy, kết quả cuối cùng sẽ cho ra xếp hạng cuối cùng ở từng khu vực.

Ở khu vực Đại lục Trung Quốc, nam diễn viên Vương Nhất Bác tiếp tục dẫn đầu. Được biết, nhờ xuất hiện với vai trò huấn luyện viên trong show “Street Dance Of China 3” mà mức độ nhận diện của mỹ nam họ Vương ngày càng cao. Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn nắm trong tay 2 kịch bản phim đang được mong đợi là “Hữu phỉ” và “Băng Vũ Hỏa”.

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Vương Nhất Bác đứng đầu bảng xếp hạng - Ảnh: Internet

Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về hai tiểu sinh mới của Cbiz. Trong khi đó, Dịch Dương Thiên Tỉ tụt liền 3 hạng. Một lần nữa, ngôi sao “Trần tình lệnh” Tiêu Chiến lại mất hút trong bảng xếp hạng sao quyền lực.

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Bảng xếp hạng sao quyền lực - Ảnh: Internet

Các vị trí lần lượt trong top 10 những ngôi sao quyền lực tuần 3 tháng 8:

  1. Vương Nhất Bác
  2. Mã Gia Kỳ
  3. Nghiêm Hạo Tường
  4. Chu Nhất Long
  5. Lưu Diệu Văn
  6. Tống Á Hiên
  7. Nhậm Hào
  8. Thái Từ Khôn
  9. Dịch Dương Thiên Tỉ
  10. Khổng Tuyết Nhi
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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dịch Dương Thiên Tỉ Trần Tình Lệnh

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