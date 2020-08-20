Từng bị dân Hàn chê bai ngoại hình, Jennie (BLACKPINK) ngày càng ‘lột xác’ xinh đẹp, cân đủ mọi phong cách từ đáng yêu đến sexy

Sao quốc tế 20/08/2020 17:31

Được mệnh danh là “Chanel sống”, Jennie (BLACKPINK) chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về nhan sắc của mình.

Vốn là “cây hút fan” của BLACKPINK nhưng thuở mới ra mắt, Jennie từng bị netizen Hàn chê bai vì gương mặt đậm nét Đông Nam Á.

Tuy nhiên, sau 4 năm lăn lộn trong làng giải trí khắc nghiệt, Jennie ngày càng khẳng định được nhan sắc, tài năng cũng như tố chất hiếm có khó tìm của mình. Thậm chí, giới mộ điệu còn gọi cô là “Chanel sống” vì khả năng biến hóa phong cách quá đa dạng. Bên cạnh đó, bất kỳ món thời trang nào được khoác lên người Jennie cũng nhanh chóng cháy hàng.

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Jennie đang dần khẳng định sức cuốn hút riêng của mình - Ảnh: Internet

Khi trang điểm sương sương, nhẹ nhàng, cô nàng chẳng khác gì nàng công chúa đáng yêu, nhưng đổi sang style make up cá tính hơn thì rapper nhà “Hắc Hường” thật sự lột xác hoàn toàn.

Dưới đây là những lần Jennie “biến hình” khiến fan điêu đứng:

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Cùng diện áo dáng crop top nhưng khi make up tự nhiên, Jennie sẽ chọn màu son san hô nhẹ nhàng tươi tắn. Sau khi biến đổi sang style sexy, cô nàng khéo léo chuốt mi dày và cong - Ảnh: Internet

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Hai phong cách hoàn toàn trái ngược của nữ thần tượng. Một bên thanh thuần như cô học trò nhỏ, một bên lại sexy quá đỗi – Ảnh: Internet

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Cùng xuất hiện với 1 kiểu tóc, 1 phong cách thời trang nhưng chỉ cần thay đổi kiểu trang điểm, Jennie đã ‘biến hóa’ từ ngọt ngào sang chất chơi – Ảnh: Internet

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‘Nữ hoàng 2 mặt’ của Kpop là đây. Khi diện áo len đỏ của Chanel tại sân bay, cô nàng trông vô cùng đáng yêu. Thế nhưng khi khoác lên mình chiếc váy ren hai dây đỏ rực, Jennie hiền lành lại khiến dân tình thổn thức với gương mặt sang chảnh, cuốn hút – Ảnh: Internet

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Để trông đáng yêu như em bé, Jennie chọn màu son nhạt, đánh khối nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

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Mang thêm phụ kiện kính cận, Jennie bỗng hóa nữ sinh trung học, còn bên cạnh lại là phong cách sang xịn như nữ hoàng – Ảnh: Internet

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Visual đẳng cấp của cây hút fan nhà BLACKPINK – Ảnh: Internet

Quả thực, không phải ngẫu nhiên mà dân tình ca ngợi nhan sắc của Jennie và xem cô như fashion icon hàng đầu Kpop.

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Trên mạng xã hội, netizen đang không ngừng xôn xao trước bức ảnh giọng ca chính nhà BLACKPINK – Rosé “lột xác” với phong cách sexy ná thở.

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Từ khóa:   Jennie chanel sống Công chúa nhà YG

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