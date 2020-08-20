Được mệnh danh là “Chanel sống”, Jennie (BLACKPINK) chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng về nhan sắc của mình.
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Vốn là “cây hút fan” của BLACKPINK nhưng thuở mới ra mắt, Jennie từng bị netizen Hàn chê bai vì gương mặt đậm nét Đông Nam Á.
Tuy nhiên, sau 4 năm lăn lộn trong làng giải trí khắc nghiệt, Jennie ngày càng khẳng định được nhan sắc, tài năng cũng như tố chất hiếm có khó tìm của mình. Thậm chí, giới mộ điệu còn gọi cô là “Chanel sống” vì khả năng biến hóa phong cách quá đa dạng. Bên cạnh đó, bất kỳ món thời trang nào được khoác lên người Jennie cũng nhanh chóng cháy hàng.
Khi trang điểm sương sương, nhẹ nhàng, cô nàng chẳng khác gì nàng công chúa đáng yêu, nhưng đổi sang style make up cá tính hơn thì rapper nhà “Hắc Hường” thật sự lột xác hoàn toàn.
Dưới đây là những lần Jennie “biến hình” khiến fan điêu đứng:
Quả thực, không phải ngẫu nhiên mà dân tình ca ngợi nhan sắc của Jennie và xem cô như fashion icon hàng đầu Kpop.