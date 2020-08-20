Vốn là “cây hút fan” của BLACKPINK nhưng thuở mới ra mắt, Jennie từng bị netizen Hàn chê bai vì gương mặt đậm nét Đông Nam Á.

Tuy nhiên, sau 4 năm lăn lộn trong làng giải trí khắc nghiệt, Jennie ngày càng khẳng định được nhan sắc, tài năng cũng như tố chất hiếm có khó tìm của mình. Thậm chí, giới mộ điệu còn gọi cô là “Chanel sống” vì khả năng biến hóa phong cách quá đa dạng. Bên cạnh đó, bất kỳ món thời trang nào được khoác lên người Jennie cũng nhanh chóng cháy hàng.