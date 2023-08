Mỹ nhân '30 chưa phải là hết' Mao Hiểu Đồng gây sốc vì ảnh quá khứ khác lạ, rộ nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Nhan sắc quá khứ của Mao Hiểu Đồng đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh chia sẻ, nữ diễn viên để tóc xù như bà thím, gương mặt khá to và phần mũi thấp, trông khá kém sắc. Nếu so với hiện tại, nhan sắc của Mao Hiểu Đồng khác một trời một vực. Gương mặt cô giờ đây mang đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt to tròn đáng yêu dễ gây thiện cảm.

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã đặt ra nghi vấn Mao Hiểu Đồng từng phẫu thuật thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc.

Mao Hiểu Đồng xinh đẹp ngọt ngào của hiện tại - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía nữ diễn viên “30 chưa phải là hết” vẫn đang giữ im lặng trước những ồn ào này.