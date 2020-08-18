Mỹ nhân '30 chưa phải là hết' Mao Hiểu Đồng gây sốc vì ảnh quá khứ khác lạ, rộ nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Nhan sắc quá khứ của nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng được cho là khác xa “một trời một vực” so với hiện tại, không ít người nghi ngờ cô nàng đã đụng chạm “dao kéo”.

Dự án truyền hình “30 chưa phải là hết” đang là bộ phim được nhiều khán giả yêu thích và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Bên cạnh đó, dàn nữ chính của phim gồm Giang Sơ Ảnh, Đồng Dao, Mao Hiểu Đồng... cũng gây chú ý với diện mạo xinh đẹp, quyến rũ. Trong phim, nữ diễn viên Mao Hiểu Đồng được xây dựng hình tượng là một cô gái tốt bụng, thơ ngây với gương mặt thuần khiết.

Hình tượng của Mao Hiểu Đồng trong '30 chưa phải là hết' - Ảnh: Internet Tuy nhiên mới đây, netizen xứ Trung không khỏi sửng sốt khi loạt ảnh quá khứ hiếm hoi của Mao Hiểu Đồng bất ngờ bị “đào mộ”. Theo đó, những bức ảnh này được chụp khi Mao Hiểu Đồng mới bước chân vào làng giải trí và làm người mẫu cho một tiệm làm tóc.

Nhan sắc quá khứ của Mao Hiểu Đồng đang là đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh chia sẻ, nữ diễn viên để tóc xù như bà thím, gương mặt khá to và phần mũi thấp, trông khá kém sắc. Nếu so với hiện tại, nhan sắc của Mao Hiểu Đồng khác một trời một vực. Gương mặt cô giờ đây mang đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt to tròn đáng yêu dễ gây thiện cảm. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã đặt ra nghi vấn Mao Hiểu Đồng từng phẫu thuật thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc. Mao Hiểu Đồng xinh đẹp ngọt ngào của hiện tại - Ảnh: Internet Hiện tại, phía nữ diễn viên “30 chưa phải là hết” vẫn đang giữ im lặng trước những ồn ào này.

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