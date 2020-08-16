Lộ ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa, ‘mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị netizen ‘bóc phốt’ khuyết điểm ngoại hình

Mới đây, khi loạt ảnh hậu trường phim cổ trang do Cúc Tịnh Y đóng chính bị rò rỉ, netizen xứ Trung lại được dịp bàn tán về chiều cao của cô. Theo đó, hình ảnh “mỹ nhân 4000 năm” lọt thỏm giữa dàn sao nam của bộ phim “Thư sinh xinh đẹp” đã cho thấy Cúc Tịnh Y chỉ cao khoảng 1m50. Tuy nhiên trước đó, cô nàng từng khai nhận rằng bản thân cao 1m59.

Từ sau khi nổi tiếng với danh xưng “ mỹ nhân 4000 năm ”, Cúc Tịnh Y liên tục vướng phải hàng loạt thị phi như “dao kéo”, thái độ ngôi sao, hống hách…

Trừ chiều cao của đôi giày và phần tóc búi cao, Cúc Tịnh Y được phỏng đoán chỉ cao 1m50 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cư dân mạng còn soi được chi tiết Cúc Tịnh Y đi giày độn gót siêu khủng khi diện trang phục cổ trang. Không ít bình luận mỉa mai tạo hình của nữ diễn viên, đồng thời chỉ trích đoàn phim tại sao lại chọn cô đóng giả nam trang.

Đào lại những phát ngôn trước đây của “mỹ nhân 4000 năm”, người ta càng thấy rõ sự bất nhất trong lời nói của cô. Thuở mới gia nhập làng giải trí, Cúc Tịnh Y từng trả lời phỏng vấn rằng mình cao 1m62. Thế nhưng, khi tham gia nhóm nhạc SNH48, cô lại khai nhận cao 1m59.

Khi so sánh chiều cao với thành viên cùng nhóm cao 1m58, Cúc Tịnh Y thấp hơn hẳn – Ảnh: Internet

Gây tranh cãi hơn là trong một chương trình truyền hình, khi có dịp xuất hiện bên đạo diễn nổi tiếng Quách Kính Minh - người có chiều cao khiêm tốn 1m47, Cúc Tịnh Y bị phát hiện chỉ cao hơn đạo diễn họ Quách một chút. Chưa kể, cô nàng còn đang sử dụng giày cao gót có chiều cao tầm 5cm. Điều này càng chứng minh nữ diễn viên chỉ cao khoảng 1m50.

Cúc Tịnh Y và Quách Kính Minh - Ảnh: Internet

Đôi giày cao gót cực khủng của người đẹp - Ảnh: Internet

Gần đây nhất là trong một sự kiện giải trí, Cúc Tịnh Y đã khiến Cnet hoảng hồn khi để lộ đôi giày cao gót “đồ sộ” dưới lớp váy.

Trước những ồn ào này, Cúc Tịnh Y luôn giữ im lặng.