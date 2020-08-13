Những nữ idol Kpop sở hữu body chuẩn từng milimet, đôi chân dài đáng giá ngàn vàng khiến fan mê mệt

Là em út của TWICE thế nhưng Tzuyu lại là người sở hữu chiều cao khủng nhất trong nhóm. Bên cạnh đó, đôi chân thon dài của cô nàng còn là ưu điểm giúp ‘mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ thu hút lượng fan đông đảo – Ảnh: Internet