Những nữ idol Kpop sở hữu body chuẩn từng milimet, đôi chân dài đáng giá ngàn vàng khiến fan mê mệt

Sao quốc tế 13/08/2020 17:44

Sở hữu đôi chân thon dài miên man không tì vết, những mỹ nhân Kpop này khiến công chúng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Không chỉ tài năng, những mỹ nhân Kpop như Yeji (ITZY), Tzuyu (TWICE), Somi… còn hút fan nhờ body Sline chuẩn chỉnh. Đặc biệt, họ chẳng cần bất kỳ chiêu trò nào để ăn gian chiều cao vì sở hữu đôi chân dài quá mức hoàn hảo.

Những nữ idol Kpop sở hữu body chuẩn từng milimet, đôi chân dài đáng giá ngàn vàng khiến fan mê mệt - Ảnh 1

Đôi chân dài 1m10 trứ danh của Sunmi luôn là chủ đề được netizen xứ Hàn ca ngợi mỗi khi cô nàng xuất hiện trước công chúng. Trên sân khấu, giọng ca ‘Gashina’ luôn khiến người hâm mộ ‘chết đứng’ vì vẻ sexy, quyến rũ của mình – Ảnh: Internet

Những nữ idol Kpop sở hữu body chuẩn từng milimet, đôi chân dài đáng giá ngàn vàng khiến fan mê mệt - Ảnh 2

Là em út của TWICE thế nhưng Tzuyu lại là người sở hữu chiều cao khủng nhất trong nhóm. Bên cạnh đó, đôi chân thon dài của cô nàng còn là ưu điểm giúp ‘mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ thu hút lượng fan đông đảo – Ảnh: Internet

Những nữ idol Kpop sở hữu body chuẩn từng milimet, đôi chân dài đáng giá ngàn vàng khiến fan mê mệt - Ảnh 3

Yeji (ITZY) gây ấn tượng với gương mặt đậm chất Hàn và chiều cao lý tưởng 1m7. Đôi chân thon dài của cô nàng từng là chủ đề gây sốt mạng xã hội – Ảnh: Internet

Những nữ idol Kpop sở hữu body chuẩn từng milimet, đôi chân dài đáng giá ngàn vàng khiến fan mê mệt - Ảnh 4

Nhắc đến những nữ thần tượng sở hữu vóc dáng người mẫu, không thể bỏ qua cái tên Somi. Với chiều cao 1m73 và thân hình thon gọn, gà cưng nhà The Black Label có thể cân đủ loại trang phục – Ảnh: Internet

Những nữ idol Kpop sở hữu body chuẩn từng milimet, đôi chân dài đáng giá ngàn vàng khiến fan mê mệt - Ảnh 5

Nữ thần tượng sinh năm 2000 của Everglow - Aisha sở hữu chiều cao 1m74 cùng vóc dáng nuột nà. Với lợi thế ngoại hình, cô nàng thích hợp từ phong cách sexy cho đến dễ thương trên sân khấu. Gương mặt xinh đẹp của Aisha cũng là một điểm cộng cho cô nàng – Ảnh: Internet

Những nữ idol Kpop sở hữu body chuẩn từng milimet, đôi chân dài đáng giá ngàn vàng khiến fan mê mệt - Ảnh 6

Naeun (A Pink) chiếm thiện cảm nhờ gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu nhưng đối lập với nét đẹp này lại là thân hình đầy gợi cảm. Không chỉ sở hữu đường cong chuẩn Sline, Naeun còn được mệnh danh là ‘nữ hoàng legging’ xứ Hàn nhờ đôi chân thon dài không tì vết – Ảnh: Internet

Có thể thấy, đôi chân thon dài là một trong những nét đẹp giúp những nữ thần tượng trên thu hút sự chú ý nhiều hơn của khán giả.

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Từ khóa:   Sunmi TWICE A Pink

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