Những nữ thần Kpop hội đủ tố chất thành hoa hậu: Jisoo (BLACKPINK) không thể vắng mặt, idol 16 tuổi cũng được gọi tên

Sao quốc tế 12/08/2020 17:40

Sở hữu nhan sắc vạn người mê, những nữ thần tượng Kpop như Jisoo (BLACKPINK), Yoona (SNSD)… đều xứng đáng trở thành Hoa hậu Hàn Quốc.

Không chỉ khiến người hâm mộ choáng ngợp bởi gương mặt nữ thần, những thần tượng này còn toát ra thần thái sang trọng và khí chất đúng chuẩn hoa hậu. Thậm chí, không ít cư dân mạng cho rằng nếu tham gia các cuộc thi sắc đẹp, chắc hẳn Jisoo (BLACKPINK) hay YoonA (SNSD) đều sẽ trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.

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Còn ai có thể phù hợp hơn chị cả Jisoo nhà BLACKPINK cho chiếc vương miện hoa hậu đắt giá. Từ nhan sắc đến vóc dáng của cô đều vô cùng hoàn hảo. Bên cạnh đó, Jisoo còn được biết là một người dịu dàng, thánh thiện và thích giúp đỡ người khác - Ảnh: Internet

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Joy (Red Velvet) dễ dàng tỏa sáng giữa một rừng idol trẻ đẹp nhờ vẻ ngoài tươi sáng, rạng rỡ, giàu sức sống. Bên cạnh đó, vóc dáng quyến rũ, nuột nà hậu giảm cân của cô cũng khiến người hâm mộ điên đảo – Ảnh: Internet

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Visual huyền thoại của SNSD - Yoona cũng nhận được rất nhiều lời ủng hộ nếu tham gia thi hoa hậu. Từ khi debut, Yoona đã được bình chọn là sao nữ đẹp nhất trong giới idol. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất cao quý, khả năng giao tiếp khéo léo và EQ cao, cô nàng xứng đáng là đối thủ nặng ký cho ngôi vị hoa hậu – Ảnh: Internet

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Yura (Girl’s Day) là thần tượng thường xuyên được netizen réo tên mỗi khi bàn về chủ đề nữ idol nào nên đi thi hoa hậu. Từng góp mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Hàn Quốc với vai trò MC, thành viên Girl's Day hoàn toàn đánh bật dàn thí sinh của chương trình bởi sắc vóc hoàn hảo – Ảnh: Internet

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Vốn là huyền thoại nhan sắc của Kpop thế hệ 2, Jiyeon (T-Ara) sẽ đạt được thứ hạng cao nếu tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hàn với gương mặt có phần lạnh lùng, cổ điển và vóc dáng cân đối – Ảnh: Internet

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Nana (After School) chính là đối thủ đáng gờm nhất với nhiều người khi từng đứng đầu top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler lựa chọn. Với nhan sắc được giới chuyên môn công nhận, Nana chắc chắn đủ điều kiện hơn bất kì ai khác để trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu – Ảnh: Internet

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Thành viên nhỏ tuổi nhất trong danh sách này là Jang Wonyoung (IZ*ONE). Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng với chiều cao 1m71 cùng gương mặt búp bê xinh xắn, nữ idol được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại các cuộc thi nhan sắc – Ảnh: Internet

Bạn nghĩ sao về việc những nữ thần tượng trên cùng rủ nhau thi hoa hậu? Chắc hẳn đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong lịch sử đấy!

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Từ khóa:   Jisoo Yoona Red Velvet

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