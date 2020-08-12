Những nữ thần Kpop hội đủ tố chất thành hoa hậu: Jisoo (BLACKPINK) không thể vắng mặt, idol 16 tuổi cũng được gọi tên

Còn ai có thể phù hợp hơn chị cả Jisoo nhà BLACKPINK cho chiếc vương miện hoa hậu đắt giá. Từ nhan sắc đến vóc dáng của cô đều vô cùng hoàn hảo. Bên cạnh đó, Jisoo còn được biết là một người dịu dàng, thánh thiện và thích giúp đỡ người khác - Ảnh: Internet