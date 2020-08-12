Những nữ thần Kpop hội đủ tố chất thành hoa hậu: Jisoo (BLACKPINK) không thể vắng mặt, idol 16 tuổi cũng được gọi tên

Không chỉ khiến người hâm mộ choáng ngợp bởi gương mặt nữ thần, những thần tượng này còn toát ra thần thái sang trọng và khí chất đúng chuẩn hoa hậu. Thậm chí, không ít cư dân mạng cho rằng nếu tham gia các cuộc thi sắc đẹp, chắc hẳn
Jisoo ( BLACKPINK) hay YoonA (SNSD) đều sẽ trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất.
Còn ai có thể phù hợp hơn chị cả Jisoo nhà BLACKPINK cho chiếc vương miện hoa hậu đắt giá. Từ nhan sắc đến vóc dáng của cô đều vô cùng hoàn hảo. Bên cạnh đó, Jisoo còn được biết là một người dịu dàng, thánh thiện và thích giúp đỡ người khác - Ảnh: Internet
Yura (Girl’s Day) là thần tượng thường xuyên được netizen réo tên mỗi khi bàn về chủ đề nữ idol nào nên đi thi hoa hậu. Từng góp mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Hàn Quốc với vai trò MC, thành viên Girl's Day hoàn toàn đánh bật dàn thí sinh của chương trình bởi sắc vóc hoàn hảo – Ảnh: Internet
Vốn là huyền thoại nhan sắc của Kpop thế hệ 2, Jiyeon (T-Ara) sẽ đạt được thứ hạng cao nếu tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hàn với gương mặt có phần lạnh lùng, cổ điển và vóc dáng cân đối – Ảnh: Internet
Nana (After School) chính là đối thủ đáng gờm nhất với nhiều người khi từng đứng đầu top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler lựa chọn. Với nhan sắc được giới chuyên môn công nhận, Nana chắc chắn đủ điều kiện hơn bất kì ai khác để trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu – Ảnh: Internet
Thành viên nhỏ tuổi nhất trong danh sách này là Jang Wonyoung (IZ*ONE). Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng với chiều cao 1m71 cùng gương mặt búp bê xinh xắn, nữ idol được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại các cuộc thi nhan sắc – Ảnh: Internet
Bạn nghĩ sao về việc những nữ thần tượng trên cùng rủ nhau thi hoa hậu? Chắc hẳn đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong lịch sử đấy!
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-nu-than-kpop-hoi-du-to-chat-thanh-hoa-hau-jisoo-blackpink-khong-the-vang-mat-idol-16-tuoi-cung-duoc-goi-ten-375763.html