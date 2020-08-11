5 nữ thần tượng đẹp nhất ngoài đời do sao bình chọn: BLACKPINK vắng mặt, YoonA gây choáng với thành tích quá đỉnh

Sao quốc tế 11/08/2020 18:18

Trong bảng xếp hạng những ngôi sao nữ xinh đẹp nhất ngoài đời do giới idol bình chọn, các thành viên BLACKPINK hoàn toàn vắng bóng.

Bảng xếp hạng những sao nữ đẹp nhất ngoài đời do Ilgan Sports tiến hành khảo sát trong suốt 10 năm qua đã chính thức được công bố đến khán giả. Theo đó, những sao nữ có mặt trong danh sách này được chính những người trong ngành giải trí hoặc các idol trực tiếp bỏ phiếu bình chọn.

Điều đáng tiếc là các cô gái nhà BLACKPINK đều không có mặt trong bảng xếp hạng này.

Dưới đây là 5 thần tượng sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhất ngoài đời:

YoonA (SNSD)

Trong suốt 10 năm qua, visual nhà SNSD - YoonA đã có tới 5 lần đứng nhất trên bảng xếp hạng sao nữ xinh đẹp nhất ngoài đời. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao vượt trội, YoonA luôn được ca tụng là một trong những mỹ nhân hàng đầu Kbiz.

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Chị đại trong làng visual là đây! - Ảnh: Internet

Irene (Red Velvet)

Dù không có lợi thế về vóc dáng nhưng chị cả nhà Red Velvet lại khiến người hâm mộ mê mệt với gương mặt đẹp không tì vết. Từ khi debut, nhan sắc của Irene đã giúp cô nhanh chóng bước chân vào hàng ngũ những nữ thần hàng đầu của K-pop.

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Nhan sắc này của Irene cũng được chính các ngôi sao trong giới phải công nhận – Ảnh: Internet

Jiyeon (T-ARA)

Jiyeon là thành viên nổi bật nhất của T-ARA. Cô nàng thường được các idol nam lựa chọn là hình mẫu lý tưởng. Sở hữu gương mặt xinh đẹp không tì vết, Jiyeon từng được xem là bản sao của nữ diễn viên Kim Tae Hee.

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Nhan sắc của 'tiểu Kim Tae Hee' - Ảnh: Internet

Suzy

Nhắc đến những “tường thành nhan sắc” của Kpop thế hệ 2 thì chắc hẳn không thể không nhắc đến Suzy. Cựu thành viên MissA là một trong những mỹ nhân hàng đầu sở hữu nhan sắc vạn người mê mà nhiều ngôi sao, thần tượng trong giới cũng phải trầm trồ, xuýt xoa khi chạm mặt.

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'Tình đầu quốc dân' Suzy - Ảnh: Internet

Tzuyu (TWICE)

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Nữ thần nhà JYP - Ảnh: Internet

Tzuyu chính là biểu tượng nhan sắc của TWICE. Cô nàng từng đứng đầu danh sách “mỹ nhân đẹp nhất thế giới” và liên tục xuất hiện trong hàng ngũ những ngôi sao sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhất Kbiz.

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Từ khóa:   TWICE Red Velvet Irene

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