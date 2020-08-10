Xuất hiện đối thủ soán ngôi thánh body BLACKPINK: Cơ thể Sline hoàn hảo, chân dài không tì vết khiến dân mạng choáng váng

Sao quốc tế 10/08/2020 18:04

Nữ thần tượng YooA (Oh My Girl) chính là nhân tố sáng giá được cư dân mạng đưa lên bàn cân nhan sắc với các cô gái nhà BLACKPINK.

Cả 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé nhà BLACKPINK đều sở hữu body hoàn hảo với số đo 3 vòng chuẩn chỉnh. Có thể nói, các cô gái nhà “Hắc Hường” sở hữu nhan sắc thuộc top đầu trong giới idol nữ.

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Body đáng gờm của các thành viên BLACKPINK - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, netizen xứ Hàn lại phát hiện thêm một mỹ nhân đủ sức trở thành đối thủ sắc vóc với BLACKPINK. Theo đó, gương mặt đang khiến nhiều fan Kpop xôn xao chính là YooA (Oh My Girl).

Những hình ảnh của YooA tại lễ hội Pyeongchang Peace Festival hiện đang gây sốt mạng xã hội. Khoảnh khắc người đẹp sải bước trên sân khấu đẹp tựa thiên thần. Qua loạt khoảnh khắc được người hâm mộ chia sẻ, YooA không chỉ sở hữu gương mặt búp bê xinh đẹp mà còn có body nóng bỏng, săn chắc cùng thần thái chuẩn người mẫu.

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YooA lộng lẫy và tỏa sáng trên sân khấu âm nhạc không khác gì người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

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Vòng eo siêu nhỏ cùng đôi chân thon dài đáng ghen tỵ của nữ thần tượng – Ảnh: Internet

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Gương mặt xinh đẹp như búp bê của YooA - Ảnh: Internet

Được biết, thành viên Oh My Girl chỉ cao 1m6 nhưng tỉ lệ cơ thể lại chuẩn đến từng milimet. Cô nàng được nhận xét cao hơn rất nhiều so với chiều cao thực tế. Đặc biệt, đôi chân thon dài không tì vết của YooA cũng được so sánh với Lisa và trở thành chủ đề bàn tán của netizen.

Một số bình luận của cư dân mạng xứ Hàn trước nhan sắc và vóc dáng hoàn hảo của YooA: “Ôi trời xinh quá đi”, “Cô ấy đang bước trên sàn runway ư?”, “Cứ như người mẫu vậy”, “Body quả thực không đùa được đâu”, “Mỹ nhân mới của showbiz là đây”, “Cô ấy quá thần thái”...

Từ khóa:   Oh My Girl YooA Lisa

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