Xuất hiện đối thủ soán ngôi thánh body BLACKPINK: Cơ thể Sline hoàn hảo, chân dài không tì vết khiến dân mạng choáng váng

Thế nhưng mới đây, netizen xứ Hàn lại phát hiện thêm một mỹ nhân đủ sức trở thành đối thủ sắc vóc với BLACKPINK. Theo đó, gương mặt đang khiến nhiều fan Kpop xôn xao chính là YooA (Oh My Girl).

Vòng eo siêu nhỏ cùng đôi chân thon dài đáng ghen tỵ của nữ thần tượng – Ảnh: Internet

Gương mặt xinh đẹp như búp bê của YooA - Ảnh: Internet

Được biết, thành viên Oh My Girl chỉ cao 1m6 nhưng tỉ lệ cơ thể lại chuẩn đến từng milimet. Cô nàng được nhận xét cao hơn rất nhiều so với chiều cao thực tế. Đặc biệt, đôi chân thon dài không tì vết của YooA cũng được so sánh với Lisa và trở thành chủ đề bàn tán của netizen.

Một số bình luận của cư dân mạng xứ Hàn trước nhan sắc và vóc dáng hoàn hảo của YooA: “Ôi trời xinh quá đi”, “Cô ấy đang bước trên sàn runway ư?”, “Cứ như người mẫu vậy”, “Body quả thực không đùa được đâu”, “Mỹ nhân mới của showbiz là đây”, “Cô ấy quá thần thái”...