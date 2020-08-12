Hoảng hồn với màn trợn ngược mắt của ‘mỹ nữ đẹp nhất Trung Quốc’, được ví như truyền nhân của 'thánh mặt đơ' Angela Baby

Sao quốc tế 12/08/2020 14:25

Diễn xuất của nữ diễn viên Dương Siêu Việt trong bộ phim cổ trang mới đang là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Từ khi lên sóng, dự án truyền hình “Thả thính phượng hoàng” do Từ Khai Sính và Dương Siêu Việt đóng chính đã thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó, diễn xuất của “thôn nữ khóc nhè” Dương Siêu Việt đang là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội xứ Trung.

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Diễn xuất của Dương Siêu Việt gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội – Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng Dương Siêu Việt diễn quá tệ, đặc biệt là biểu cảm trừng mắt đầy cường điệu. Bên cạnh đó, danh xưng “Mỹ nữ đẹp nhất Trung Quốc” của Dương Siêu Việt cũng gây tranh cãi. Không ít cư dân mạng cảm thấy thất vọng trước nhan sắc mờ nhạt của cô nàng.

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Đôi mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài của Dương Siêu Việt - Ảnh: Internet

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Diễn xuất của cô bị cho là quá cường điệu - Ảnh: Internet

Theo nhận xét từ các blogger xứ Trung, ngay ở những phân cảnh đầu tiên của phim, Dương Siêu Việt đã khiến khán giả hoảng hồn vì liên tục trợn tròn mắt. Các bài báo trên trang QQSina còn gọi Dương Siêu Việt là người kế nhiệm của thánh nữ mặt đơ Angela Baby.

Ngay sau đó, netizen đã nhanh chóng tìm ra những khoảnh khắc Angela Baby biểu cảm trừng mắt hệt như Dương Siêu Việt trong phim mới.

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Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cũng từng bị chê bai vì lối diễn trợn tròn mắt - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, Angela Baby bận rộn với chuyện tham gia show thực tế nên danh hiệu “thánh diễn đơ” đã được trao cho Dương Siêu Việt.

Dương Siêu Việt sinh năm 1998, cô bắt đầu nổi tiếng khi tham gia chương trình thực tế Produce 101 bản Trung. Tuy nhiên, từ sau khi ra mắt trong đội hình “Hỏa tiễn thiếu nữ 101”, Dương Siêu Việt liên tục bị chỉ trích là bất tài, hát dở, nhảy tệ và thường xuyên dính phốt thái độ ngôi sao.

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Từ khóa:   Angela Baby diễn viên Dương Siêu Việt Mỹ nữ đẹp nhất Trung Quốc

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