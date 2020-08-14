Dương Tử tiếp tục gây tranh cãi khi để lộ nhan sắc thật trên sóng truyền hình, mặt cứng đờ như gặp biến chứng thẩm mỹ

Sao quốc tế 14/08/2020 18:02

Loạt ảnh quá khứ của nữ diễn viên Dương Tử đang trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Trung.

Là một trong “tứ tiểu hoa đán” của Cbiz, Dương Tử ngày càng nổi tiếng và được nhiều nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”. Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp đầy thành công, nữ diễn viên liên tục vướng phải hàng loạt scandal như thái độ ngôi sao, phát ngôn kém hiểu biết hay phẫu thuật thẩm mỹ.

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Nhan sắc xinh đẹp của Dương Tử - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, Dương Tử lại tiếp tục trở thành tâm điểm của sự bàn tán khi lộ nhan sắc thật trên sóng truyền hình.

Cụ thể, một blogger giải trí xứ Trung đã chia sẻ lại loạt ảnh không qua chỉnh sửa của nữ diễn viên trong chương trình phỏng vấn trên truyền hình vào năm ngoái. Qua hình ảnh đăng tải, nhan sắc của Dương Tử khiến nhiều người hốt hoảng vì quá khác lạ. Theo đó, cô nàng để lộ gương mặt cứng đờ trước ống kính.

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Gương mặt của nữ diễn viên khá đơ cứng - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nhan sắc của Dương Tử đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên Weibo. Trong khi người hâm mộ vẫn khẳng định nàng “Đồng Niên” xinh đẹp và dễ thương, thì một số ý kiến khác lại chê bai, cho rằng nhan sắc của người đẹp hoàn toàn gây thất vọng.

Thậm chí, không ít người khẳng định Dương Tử hoàn toàn khác xa với những tấm hình đã được photoshop kỹ lưỡng trên mạng xã hội: “Cô ấy lộ nhiều nếp nhăn quanh miệng kìa”, “Sao có cảm giác gương mặt cô ấy cứng đờ thế nhỉ?”, “Đẹp ở chỗ nào vậy?”, “Tôi thấy cô ấy vẫn xinh mà”, “Gương mặt cứng đờ silicon, gương mặt thẩm mỹ”...

Đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử vướng phải tin đồn “dao kéo”. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn giữ im lặng.

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