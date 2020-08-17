Những nữ idol Kpop sở hữu fancam triệu view: Hani body quá nuột, Jennie (BLACKPINK) thần thái miễn chê

Những nữ thần Kpop như Jennie (BLACKPINK), Hani, Yuna (ITZY)… đều sở hữu fancam triệu view nhờ sức hút khó cưỡng khi trình diễn trên sân khấu.
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Lượng xem fancam của idol trên sân khấu sẽ phần nào phản ánh mức độ nổi tiếng của mỗi thần tượng. Theo đó, fancam là những đoạn video ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của ca sĩ trên sân khấu nhằm giúp khán giả chiêm ngưỡng rõ nét nhan sắc, biểu cảm và khả năng trình diễn của thần tượng.
Dưới đây là những fancam đỉnh cao của một số ngôi sao như Jennie (BLACKPINK), Hani, Soojin ((G)I-DLE)…
Đôi khi những fancam cá nhân này còn thu hút lượng người xem nhiều hơn cả MV. Thậm chí, không ít trường hợp bỗng vụt sáng thành sao chỉ nhờ một clip fancam triệu view.