Những nữ idol Kpop sở hữu fancam triệu view: Hani body quá nuột, Jennie (BLACKPINK) thần thái miễn chê

Sao quốc tế 17/08/2020 18:05

Những nữ thần Kpop như Jennie (BLACKPINK), Hani, Yuna (ITZY)… đều sở hữu fancam triệu view nhờ sức hút khó cưỡng khi trình diễn trên sân khấu.

Lượng xem fancam của idol trên sân khấu sẽ phần nào phản ánh mức độ nổi tiếng của mỗi thần tượng. Theo đó, fancam là những đoạn video ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của ca sĩ trên sân khấu nhằm giúp khán giả chiêm ngưỡng rõ nét nhan sắc, biểu cảm và khả năng trình diễn của thần tượng.

Dưới đây là những fancam đỉnh cao của một số ngôi sao như Jennie (BLACKPINK), Hani, Soojin ((G)I-DLE)…

BLACKPINK 1

Đảm nhận vị trí visual, Yuna (ITZY) dễ dàng chiếm trọn spotlight khi trình diễn trên sân khấu. Với mái tóc đỏ nổi bật, vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu, đoạn fancam 'Dalla Dalla' của Yuna tại M Countdown khiến netizen không ngừng bấn loạn – Ảnh: Internet

BLACKPINK 2

Hiện tại fancam đầu tiên của Yuna đã đạt tới 4,4 triệu lượt xem – Ảnh: Internet

BLACKPINK 3

Cây hút fan nhà BLACKPINK từng ‘gây bão’ mạng xã hội với khoảnh khắc fancam cực đỉnh trên sân khấu SBS Gayo Daejun 2017. Trình diễn lại ca khúc ‘So hot’ của đàn chị Wonder Girls, Jennie khiến người hâm mộ bấn loạn bởi nhan sắc và thần thái đỉnh cao -  Ảnh: Internet

BLACKPINK 4

Fancam của Jennie khi diễn ca khúc này đạt tới 4,5 triệu lượt xem – Ảnh: Internet

BLACKPINK 5

Soojin ((G)I-DLE) gây sốt với clip fancam ‘Hot Issue’ trên sân khấu Korean Music Wave (2018). Tiết mục này đã mang lại cho giọng ca chính nhà Cube 5,7 triệu lượt xem – Ảnh: Internet

BLACKPINK 6

Nhắc đến huyền thoại fancam, không thể không kể đến Hani với ca khúc ‘Up & Down’. Khoảnh khắc gợi cảm của Hani trên sân khấu đã làm nên lịch sử của Kpop và không ai có thể vượt qua. Đoạn fancam này chính là đòn bẩy cho sự nghiệp của cô và EXID, đồng thời đưa trào lưu quay fancam thành xu hướng lan rộng trong Kpop – Ảnh: Internet

BLACKPINK 7

Fancam của Hani đã đạt 32 triệu lượt xem trên Youtube và là video fancam cá nhân cao nhất cho đến thời điểm hiện tại – Ảnh: Internet

Đôi khi những fancam cá nhân này còn thu hút lượng người xem nhiều hơn cả MV. Thậm chí, không ít trường hợp bỗng vụt sáng thành sao chỉ nhờ một clip fancam triệu view.

Từ khóa:   Jennie Hani Yuna

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