Những nữ idol Kpop sở hữu fancam triệu view: Hani body quá nuột, Jennie (BLACKPINK) thần thái miễn chê

Lượng xem fancam của idol trên sân khấu sẽ phần nào phản ánh mức độ nổi tiếng của mỗi thần tượng. Theo đó, fancam là những đoạn video ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của ca sĩ trên sân khấu nhằm giúp khán giả chiêm ngưỡng rõ nét nhan sắc, biểu cảm và khả năng trình diễn của thần tượng.

Dưới đây là những fancam đỉnh cao của một số ngôi sao như Jennie (BLACKPINK), Hani, Soojin ((G)I-DLE)…