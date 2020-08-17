Giả trai trong phim cổ trang mới, ‘mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị netizen chê bai vì trang điểm quá đậm

Sao quốc tế 17/08/2020 10:30

Đoàn phim “Thư sinh xinh đẹp” tiếp tục nhận về chỉ trích vì tạo hình nhân vật giả nam trang của Cúc Tịnh Y quá nữ tính, không phù hợp với cốt truyện.

Dự án truyền hình cổ trang “Thư sinh xinh đẹp” được chuyển thể từ siêu phẩm “Chuyện tình Sungkyunkwan” đình đám xứ Hàn của nữ diễn viên Park Min Young.

Cách đây không lâu, tạo hình của các diễn viên trong phim đã được hé lộ và ngay lập tức gây tranh cãi. Trong đó, tạo hình giả nam trang của nữ chính Cúc Tịnh Y thu hút sự chú ý hơn cả. Nhiều người cho rằng nhân vật của cô không toát ra được thần thái như bản gốc, thậm chí còn khá nữ tính.

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Tạo hình giả nam trang của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y trong phim mới không được lòng khán giả - Ảnh: Internet

Vừa qua, loạt ảnh mới nhất của “Thư sinh xinh đẹp” vừa được nhà sản xuất tung ra tiếp tục nhận về chỉ trích của khán giả. Theo đó, netizen cho rằng chẳng có nhân vật nào giả trai lại trang điểm lòe loẹt như vậy, nhất là ở thời kỳ xa xưa.

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Trong khi bản gốc của nữ diễn viên Park Min Young mộc mạc bao nhiêu thì bản remake của Cúc Tịnh Y lại bị cho là quá điệu đà – Ảnh: Internet

Đa phần khán giả đều cảm thấy Cúc Tịnh Y “một màu” cả về tạo hình lẫn biểu cảm. Trong hầu hết các bộ phim cô nàng tham gia, dù với kiểu nhân vật nào thì “mỹ nhân 4000 năm” cũng chỉ có một nét mặt, một phong cách trang điểm.

Theo đúng cốt truyện, netizen luôn mong mỏi được nhìn thấy Cúc Tịnh Y giả nam trang nhưng lại nhận về “một cú lừa” khi tạo hình của cô chẳng khác gì nữ chính bình thường.

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Cải nam trang mà make up màu mè, sặc sỡ xinh đẹp rực rỡ thế này thì bị netizen soi mói cũng là điều dễ hiểu – Ảnh: Internet

Dù “Thư sinh xinh đẹp” chưa lên sóng nhưng một bộ phận cư dân mạng đã bày tỏ sự chán ghét với đoàn làm phim. Nhiều người cho rằng bộ phim có thể trở thành “bom xịt” của năm.

Lộ ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa, ‘mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị netizen ‘bóc phốt’ khuyết điểm ngoại hình

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Sau khoảng thời gian vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên Cúc Tịnh Y lại bị netizen xứ Trung “bóc phốt” việc khai gian chiều cao.

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