Loạt khoảnh khắc huyền thoại của Lisa (BLACKPINK) trên sân khấu: Body quá nuột, zoom cận mặt còn choáng hơn

Sao quốc tế 19/08/2020 10:22

Những khoảnh khắc đỉnh cao của “búp bê Thái” Lisa (BLACKPINK) trên sân khấu khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.

Dù không đảm nhận vai trò visual của BLACKPINK nhưng Lisa lại là “thỏi nam châm hút fan” nhờ thần thái sang chảnh và khí chất ngút ngàn. Với gương mặt mang nét đẹp lai sắc sảo cùng số đo hình thể hoàn hảo, Lisa được mệnh danh là “búp bê Thái” của Kpop.

Đặc biệt, khi trình diễn trên sân khấu, nữ thần tượng 9x còn chứng tỏ khả năng biến hóa linh hoạt, cân đủ mọi phong cách từ quyến rũ, cá tính đến ngọt ngào, đáng yêu.

Dưới đây là loạt khoảnh khắc xuất thần của Lisa khiến dân mạng “rớt hết liêm sỉ” khi xem:

BLACKPINK 1

Lisa ‘đốt cháy’ sân khấu với màn biểu diễn vô cùng sexy. Bên cạnh đó, nữ thần tượng còn khoe được vóc dáng săn chắc cùng vòng eo không phần trăm mỡ thừa đáng ghen tỵ - Ảnh: Internet

BLACKPINK 2

Vòng eo con kiến và cặp chân thon dài cực phẩm chính là ‘vũ khí’ giúp nâng tầm nhan sắc của em út BLACKPINK – Ảnh: Internet

BLACKPINK 3

Lisa ‘quét sạch’ sân khấu bởi vũ đạo và khí chất xuất thần với ca khúc comeback ‘How you like that’. Mỗi bước nhảy của cô đều khiến khán giả không thể rời mắt – Ảnh: Internet

BLACKPINK 4

Từ biểu cảm khuôn mặt, kĩ năng vũ đạo đến vóc dáng đều chuẩn chỉnh như người mẫu. Ai có thể cưỡng lại cú body roll (uốn người) đầy điệu nghệ này của Lisa đây – Ảnh: Internet

BLACKPINK 5

Khoảnh khắc kết màn gây bão mạng xã hội là đây chứ đâu. Gương mặt sắc sảo cùng ánh nhìn phóng điện thế này thì fan chỉ có ‘chết lâm sàng’ – Ảnh: Internet

BLACKPINK 6

Lisa luôn khiến khán giả mãn nhãn bởi khả năng vũ đạo điêu luyện của mình – Ảnh: Internet

BLACKPINK 7

Thần thái vừa cao ngạo, lạnh lùng vừa quyền lực tựa nữ hoàng của rapper nhà BLACKPINK khiến người hâm mộ mê mệt – Ảnh: Internet

BLACKPINK 8

Bên cạnh những khoảnh khắc ‘chị đại’, cô nàng cũng ngọt ngào và đáng yêu không kém đấy! - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc trên đều từng gây bão mạng xã hội và được xem là huyền thoại của em út BLACKPINK.

Những nữ idol Kpop sở hữu fancam triệu view: Hani body quá nuột, Jennie (BLACKPINK) thần thái miễn chê

Những nữ idol Kpop sở hữu fancam triệu view: Hani body quá nuột, Jennie (BLACKPINK) thần thái miễn chê

Những nữ thần Kpop như Jennie (BLACKPINK), Hani, Yuna (ITZY)… đều sở hữu fancam triệu view nhờ sức hút khó cưỡng khi trình diễn trên sân khấu.

Xem thêm
Từ khóa:   Lisa thành viên BLACKPINK Búp bê Thái

TIN LIÊN QUAN

Những nữ idol Kpop sở hữu fancam triệu view: Hani body quá nuột, Jennie (BLACKPINK) thần thái miễn chê

Những nữ idol Kpop sở hữu fancam triệu view: Hani body quá nuột, Jennie (BLACKPINK) thần thái miễn chê

Những nữ thần Kpop hội đủ tố chất thành hoa hậu: Jisoo (BLACKPINK) không thể vắng mặt, idol 16 tuổi cũng được gọi tên

Những nữ thần Kpop hội đủ tố chất thành hoa hậu: Jisoo (BLACKPINK) không thể vắng mặt, idol 16 tuổi cũng được gọi tên

5 nữ thần tượng đẹp nhất ngoài đời do sao bình chọn: BLACKPINK vắng mặt, YoonA gây choáng với thành tích quá đỉnh

5 nữ thần tượng đẹp nhất ngoài đời do sao bình chọn: BLACKPINK vắng mặt, YoonA gây choáng với thành tích quá đỉnh

Xuất hiện đối thủ soán ngôi thánh body BLACKPINK: Cơ thể Sline hoàn hảo, chân dài không tì vết khiến dân mạng choáng váng

Xuất hiện đối thủ soán ngôi thánh body BLACKPINK: Cơ thể Sline hoàn hảo, chân dài không tì vết khiến dân mạng choáng váng

Soi mặt mộc dàn nữ thần xứ Hàn: Jisoo (BLACKPINK) đẹp bất chấp cam thường, thành viên TWICE gây sốc

Soi mặt mộc dàn nữ thần xứ Hàn: Jisoo (BLACKPINK) đẹp bất chấp cam thường, thành viên TWICE gây sốc

Loạt mỹ nhân xứ Hàn sở hữu vòng eo siêu nhỏ: Rosé (BLACKPINK) chưa đầy 50cm nhưng gây sốc nhất là nữ idol này

Loạt mỹ nhân xứ Hàn sở hữu vòng eo siêu nhỏ: Rosé (BLACKPINK) chưa đầy 50cm nhưng gây sốc nhất là nữ idol này

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 40 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 28 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 47 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục