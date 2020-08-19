Loạt khoảnh khắc huyền thoại của Lisa (BLACKPINK) trên sân khấu: Body quá nuột, zoom cận mặt còn choáng hơn

Những khoảnh khắc đỉnh cao của “búp bê Thái” Lisa (BLACKPINK) trên sân khấu khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.
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Dù không đảm nhận vai trò visual của BLACKPINK nhưng Lisa lại là “thỏi nam châm hút fan” nhờ thần thái sang chảnh và khí chất ngút ngàn. Với gương mặt mang nét đẹp lai sắc sảo cùng số đo hình thể hoàn hảo, Lisa được mệnh danh là “búp bê Thái” của Kpop.
Đặc biệt, khi trình diễn trên sân khấu, nữ thần tượng 9x còn chứng tỏ khả năng biến hóa linh hoạt, cân đủ mọi phong cách từ quyến rũ, cá tính đến ngọt ngào, đáng yêu.
Dưới đây là loạt khoảnh khắc xuất thần của Lisa khiến dân mạng “rớt hết liêm sỉ” khi xem:
Những khoảnh khắc trên đều từng gây bão mạng xã hội và được xem là huyền thoại của em út BLACKPINK.