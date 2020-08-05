Loạt mỹ nhân xứ Hàn sở hữu vòng eo siêu nhỏ: Rosé (BLACKPINK) chưa đầy 50cm nhưng gây sốc nhất là nữ idol này

Ngoài tài năng, nhiều nữ idol nổi tiếng xứ Hàn còn hút fan nhờ vẻ ngoài xinh đẹp không tì vết cùng vóc dáng chuẩn đến từng milimet. Không ít người hâm mộ đã phải choáng váng khi biết được số đo cơ thể thực sự của thần tượng. Theo đó, Bora (WJSN), Rosé (BLACKPINK) hay Wendy (Red Velvet) đều sở hữu vòng eo chưa đầy 50cm.

Vốn nổi tiếng với thân hình ‘mình hạc xương mai’, vòng eo của Rosé (BLACKPINK) không vượt quá con số 50cm. Nhờ lợi thế này, giọng ca chính nhà ‘Hắc Hường’ thường xuyên lựa chọn trang phục bó sát hay những chiếc áo croptop để khoe khéo vóc dáng – Ảnh: Internet