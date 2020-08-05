Loạt mỹ nhân xứ Hàn sở hữu vòng eo siêu nhỏ: Rosé (BLACKPINK) chưa đầy 50cm nhưng gây sốc nhất là nữ idol này

Sao quốc tế 05/08/2020 15:34

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, những thần tượng nổi tiếng xứ Hàn như BLACKPINK, WJSN… còn gây choáng với vóc dáng cực phẩm.

Ngoài tài năng, nhiều nữ idol nổi tiếng xứ Hàn còn hút fan nhờ vẻ ngoài xinh đẹp không tì vết cùng vóc dáng chuẩn đến từng milimet. Không ít người hâm mộ đã phải choáng váng khi biết được số đo cơ thể thực sự của thần tượng. Theo đó, Bora (WJSN), Rosé (BLACKPINK) hay Wendy (Red Velvet) đều sở hữu vòng eo chưa đầy 50cm.

BLACKPINK 1

Vốn nổi tiếng với thân hình ‘mình hạc xương mai’, vòng eo của Rosé (BLACKPINK) không vượt quá con số 50cm. Nhờ lợi thế này, giọng ca chính nhà ‘Hắc Hường’ thường xuyên lựa chọn trang phục bó sát hay những chiếc áo croptop để khoe khéo vóc dáng – Ảnh: Internet

BLACKPINK 2

Trên một gameshow, Bora (WJSN) từng khiến khán giả sửng sốt khi đường kính vòng eo của cô chỉ bằng chiều rộng của một tờ giấy A4. Netizen ước chừng vòng eo của Bora chỉ khoảng 45cm – Ảnh: Internet

BLACKPINK 3

Khoảng thời gian comeback với ca khúc ‘Red Flavor’, Wendy (Red Velvet) sở hữu vòng eo chỉ vỏn vẹn 42cm – một con số không tưởng. Tuy nhiên, người hâm mộ lại vô cùng lo lắng vì nữ thần tượng quá gầy – Ảnh: Internet

BLACKPINK 4

SeulGi nhà Red Velvet cũng là một trong những idol có vòng 2 siêu nhỏ. Được biết, vòng eo của cô khoảng 55cm – Ảnh: Internet

BLACKPINK 5

Visual của A Pink - NaEun là một trong những nữ idol có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo nhất Kpop. Không chỉ sở hữu chiều cao đáng mơ ước 1m68, cô nàng còn khiến fan hâm mộ phải trầm trồ khi số đo vòng 2 chỉ từ 51 – 55cm – Ảnh: Internet

BLACKPINK 6

Binnie (Oh my girl) thường xuyên phải nhờ stylist chỉnh sửa trang phục vì vòng eo quá nhỏ. Theo người hâm mộ, nữ thần tượng sở hữu vòng eo 50cm – Ảnh: Internet

Dẫu biết rằng, ngoại hình bắt mắt là yếu tố tiên quyết để trở thành một idol nhưng không ngờ rằng, những nữ thần tượng trên lại sở hữu vòng eo nhỏ đến không thực thế này.

Bị cà khịa vai thô còn mặc váy khoe vai, Dương Tử đổi phong cách nhưng vẫn bị chê tơi tả

Bị cà khịa vai thô còn mặc váy khoe vai, Dương Tử đổi phong cách nhưng vẫn bị chê tơi tả

Dương Tử bị cư dân mạng chê gu thời trang kém và khuyên cô nên đổi stylist vì những bộ đồ dìm hàng trong các sự kiện gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ nhân xứ Hàn Red Velvet Rosé

TIN LIÊN QUAN

Bị cà khịa vai thô còn mặc váy khoe vai, Dương Tử đổi phong cách nhưng vẫn bị chê tơi tả

Bị cà khịa vai thô còn mặc váy khoe vai, Dương Tử đổi phong cách nhưng vẫn bị chê tơi tả

Lỗi sai lộ liễu trong phim cổ trang Trung Quốc khiến khán giả cảm thấy bị 'sỉ nhục IQ'

Lỗi sai lộ liễu trong phim cổ trang Trung Quốc khiến khán giả cảm thấy bị 'sỉ nhục IQ'

Quên tắt app làm đẹp, hot girl Trung Quốc lộ hàm răng "vêu vao", mặt mũi "ghồ ghề" khiến fan khiếp vía

Quên tắt app làm đẹp, hot girl Trung Quốc lộ hàm răng "vêu vao", mặt mũi "ghồ ghề" khiến fan khiếp vía

Soi mặt mộc dàn nữ thần xứ Hàn: Jisoo (BLACKPINK) đẹp bất chấp cam thường, thành viên TWICE gây sốc

Soi mặt mộc dàn nữ thần xứ Hàn: Jisoo (BLACKPINK) đẹp bất chấp cam thường, thành viên TWICE gây sốc

Diện đồ rộng thùng thình, điệu bộ đáng nghi khi đi ăn cùng ông xã Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đang mang thai lần 2?

Diện đồ rộng thùng thình, điệu bộ đáng nghi khi đi ăn cùng ông xã Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đang mang thai lần 2?

‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y so kè nhan sắc với ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi: Ai xuất sắc hơn?

‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y so kè nhan sắc với ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi: Ai xuất sắc hơn?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục