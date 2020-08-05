Loạt mỹ nhân xứ Hàn sở hữu vòng eo siêu nhỏ: Rosé (BLACKPINK) chưa đầy 50cm nhưng gây sốc nhất là nữ idol này

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, những thần tượng nổi tiếng xứ Hàn như BLACKPINK, WJSN… còn gây choáng với vóc dáng cực phẩm.
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Ngoài tài năng, nhiều nữ idol nổi tiếng xứ Hàn còn hút fan nhờ vẻ ngoài xinh đẹp không tì vết cùng vóc dáng chuẩn đến từng milimet. Không ít người hâm mộ đã phải choáng váng khi biết được số đo cơ thể thực sự của thần tượng. Theo đó, Bora (WJSN), Rosé (BLACKPINK) hay Wendy (Red Velvet) đều sở hữu vòng eo chưa đầy 50cm.
Dẫu biết rằng, ngoại hình bắt mắt là yếu tố tiên quyết để trở thành một idol nhưng không ngờ rằng, những nữ thần tượng trên lại sở hữu vòng eo nhỏ đến không thực thế này.