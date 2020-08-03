‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y so kè nhan sắc với ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi: Ai xuất sắc hơn?

Cùng chụp chung một kiểu ảnh nhưng “mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y lại có phần lép vế hơn đàn chị Lưu Diệc Phi.

Mới đây, bộ ảnh chụp ở bãi biển của “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi bất ngờ bị đào lại và đăng tải lên mạng xã hội. Người chia sẻ những hình ảnh này còn đem loạt ảnh mới nhất của “mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y ra để so sánh. Theo đó, những hình ảnh thuở mới chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí của Lưu Diệc Phi đã từng gây bão cộng đồng mạng. Nhan sắc “băng thanh ngọc khiết” của nữ diễn viên khiến ai nấy đều phải mê mẩn.

Lưu Diệc Phi xinh đẹp như tiên tử trong loạt ảnh cũ - Ảnh: Internet Đặc biệt, những hình ảnh này được chụp cách đây khá lâu nên chưa hề có sự can thiệp của photoshop. Điều này chứng tỏ “thần tiên tỷ tỷ” sở hữu vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên.

Về phần Cúc Tịnh Y, trong bộ ảnh mới, nữ diễn viên cũng chụp theo phong cách không khác đàn chị là mấy. Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, “mỹ nhân 4000 năm” diện váy trắng dài, tóc tết đầy thanh thuần và trang điểm nhẹ nhàng. Những hình ảnh mới nhất của Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng nhận xét Cúc Tịnh Y rất xinh đẹp nhưng vẫn lép vế trước Lưu Diệc Phi. Theo đó, netizen cho rằng hình ảnh của “mỹ nhân 4.000 năm” chắc chắc đã qua chỉnh sửa kỹ càng còn Lưu Diệc Phi là hình gốc từ ngày xưa. Chính vì vậy, nhan sắc của “thần tiên tỷ tỷ” được xem là nổi trội hơn đàn em kém tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận xét của một bộ phận cư dân mạng. Đa phần đều cho rằng nhan sắc của cả hai mỹ nhân đều vô cùng hoàn hảo, khó có thể so bì.

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