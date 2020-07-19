‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị netizen chê bai khi giả trai trong phim cổ trang mới, kém xa so với bản gốc của Park Min Young

Tạo hình giả nam trang của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y trong bộ phim “Thư sinh xinh đẹp” đang gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, nhà sản xuất dự án cổ trang “Thư sinh xinh đẹp” đã tung ra loạt poster hé lộ tạo hình nhân vật của dàn diễn viên trong phim. Theo đó, đây là dự án chuyển thể từ siêu phẩm “Chuyện tình Sungkyunkwan” đình đám xứ Hàn của Park Min Young.

Trong đó, tạo hình giả nam trang của nữ chính Cúc Tịnh Y nhanh chóng thu hút sự chú ý hơn cả. Cụ thể, không ít cư dân mạng đã chỉ ra những điểm vô lý trong khâu trang điểm của “mỹ nhân 4000 năm” khiến cho nhân vật của cô nàng không toát ra được thần thái vốn có. Theo đó, netizen cho rằng chẳng ai giả trai lại tô son đỏ, đánh má hồng lòe loẹt như vậy, nhất là ở thời kỳ xa xưa thế này.

Tạo hình của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y nhận về nhiều lời chê bai – Ảnh: Internet

Vẻ ngoài vẫn quá nữ tính so với tạo hình nam trang - Ảnh: Internet

Đặc biệt, khi đặt lên bàn cân so sánh với bản gốc của Park Min Young cách đây 10 năm, thần thái của Cúc Tịnh Y dường như thua xa. Có thể thấy, ở “Chuyện tình Sungkyunhwan” thì tạo hình nhân vật của Park Min Young trông vô cùng đơn giản và mộc mạc. Điều này cũng khá hợp lý với nội dung câu chuyện của nữ chính trong phim.

Màn giả trai của Park Min Young để dễ dàng hòa nhập vào môi trường toàn là nam sinh – Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù bị chê trách về tạo hình thì nhan sắc của cựu thành viên SNH48 vẫn là điều không thể chối cãi. Được biết, bộ phim “Thư sinh xinh đẹp” sẽ chính thức lên sóng trên IQIYI bắt đầu từ 23/7/2020.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-4000-nam-cuc-tinh-y-bi-netizen-che-bai-khi-gia-trai-trong-phim-co-trang-moi-kem-xa-so-voi-ban-goc-cua-park-min-young-370496.html