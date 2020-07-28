‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y tiếp tục dính phốt thái độ, vô duyên vô cớ bắt netizen xóa ảnh vì tưởng chụp trộm

Sao quốc tế 28/07/2020 18:06

Trong khoảng thời gian gần đây, nữ diễn viên Cúc Tịnh Y liên tục dính phải những scandal tai tiếng gây ảnh hưởng danh tiếng.

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp được mệnh danh là “mỹ nhân 4000 năm”, Cúc Tịnh Y ngày càng nổi tiếng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng liên tiếp vướng phải hàng loạt thị phi như thái độ ngôi sao, coi thường người khác…

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video ngắn về một sao nữ dùng ô che kín mặt để đến phim trường. Điều gây chú ý chính là việc 2 nam nhân viên đi cạnh sao nữ tỏ thái độ hách dịch, khó chịu ra mặt và nhiều lần chỉ thẳng tay vào mặt người hâm mộ quát mắng: “Tránh ra”, “Chụp thế còn chưa đủ à?”… Ngay sau đó, netizen đã tinh ý nhận ra sao nữ bí ẩn này là Cúc Tịnh Y.

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Hình ảnh đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích “mỹ nhân 4000 năm” mắc bệnh ngôi sao: “Trong số tất cả các minh tinh, chỉ có Cúc Tịnh Y là thích làm ra vẻ ta đây nhất”, “Tôi còn tưởng là chụp người ngoài hành tinh cơ”…

Chưa dừng lại ở đây, một cư dân mạng tiếp tục “bóc phốt” thái độ khó chịu của Cúc Tịnh Y khi tình cờ gặp được cô. Cụ thể, trong khi người này đang selfie cùng bạn bè thì Cúc Tịnh Y bất ngờ xuất hiện và yêu cầu xóa ảnh chụp. Nguyên nhân là vì nữ diễn viên cho rằng người này đang muốn chụp lén mình. Hành động của Cúc Tịnh Y đã khiến netizen sốc và phản ứng gay gắt: “Tôi và bạn bè chụp ảnh thì liên quan gì đến cô”.

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Câu chuyện khó hiểu về Cúc Tịnh Y được netizen chia sẻ - Ảnh: Internet

Sau đó, nữ diễn viên đã đổi chỗ ngồi và lại bắt gặp một cặp đôi nam nữ đang chụp hình. Cũng như lần trước, cô cho rằng họ đang chụp lén bản thân và bảo trợ lý yêu cầu xóa ảnh nhưng lại bị từ chối phũ phàng.

Trước những ồn ào không hay này, không ít người tỏ thái độ bức xúc: “Không thể hiểu nổi”, “Thái độ thế này bảo sao bị ghét”, “Cô ta bị ám ảnh có người chụp trộm mình ư”…

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Những hình ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y đã phần nào chứng minh nhan sắc của “mỹ nhân 4000 năm” cũng không hề hoàn hảo như tưởng tượng.

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