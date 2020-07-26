Ảnh phim trường bị rò rỉ, ‘mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y lộ khuyết điểm lớn về vóc dáng, fan nhìn còn hốt hoảng

Sao quốc tế 26/07/2020 18:13

Những hình ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y đã phần nào chứng minh nhan sắc của “mỹ nhân 4000 năm” cũng không hề hoàn hảo như tưởng tượng.

Mới đây, Cúc Tịnh Y đã có mặt tại buổi khai máy bộ phim “Mộ Nam Chi” hợp tác cùng nam diễn viên Tăng Thuấn Hy. Ngay lập tức, loạt hình ảnh trên phim trường của người đẹp trở thành đề tài gây bão mạng xã hội xứ Trung.

Theo đó, qua những hình ảnh bị rò rỉ, “mỹ nhân 4000 năm” để lộ thân hình nhỏ bé và có phần mất cân đối. Nhiều người nhận xét phần đầu của Cúc Tịnh Y trông to hơn bình thường, trong khi đó body lại quá nhỏ. Không ít cư dân mạng mỉa mai rằng vóc dáng của nữ diễn viên khác “một trời một vực” với những hình ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

cuc tinh y 1

Những tấm hình hậu trường của Cúc Tịnh Y tiết lộ vóc dáng thực của cô nàng – Ảnh: Internet

cuc tinh y 2
Dễ dàng nhận thấy cơ thể của nữ diễn viên không hề cân đối - Ảnh: Internet

cuc tinh y 3

cuc tinh y 4

Trong một vài khoảnh khắc do fan chụp tại sân bay, cô nàng cũng lộ vóc dáng nhỏ bé nhưng phần đầu lại quá to – Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Cúc Tịnh Y đã tự hào khoe lên mạng xã hội việc bản thân chỉ nặng 38kg. Với chiều cao 1m59 nhưng cân nặng chưa đầy 40kg, nữ diễn viên bị netizen chê là quá gầy. Rất nhiều người hâm mộ đã khuyên Cúc Tịnh Y nên tăng cân để cơ thể cân đối và có sức sống hơn.

cuc tinh y 5
Dù sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng Cúc Tịnh Y lại có nhiều khuyết điểm về vóc dáng - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu “mỹ nhân 4000 năm” bị chê bai về vóc dáng mất cân đối. Trước đó, Cúc Tịnh Y còn để lộ khuyết điểm phần vai kém hoàn hảo khiến cô nàng thường xuyên phải sử dụng miếng độn vai.

Thảm đỏ Cbiz "hot" nhất hôm nay: "Mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y và người đẹp "Tru Tiên" Mạnh Mỹ Kỳ đua nhau giành spotlight

Thảm đỏ Cbiz "hot" nhất hôm nay: "Mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y và người đẹp "Tru Tiên" Mạnh Mỹ Kỳ đua nhau giành spotlight

Sự kiện Đông Phương Phong Vân Bảng năm nay quy tụ dàn sao trẻ toàn những mỹ nam, mỹ nữ của Cbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Cúc Tịnh Y mỹ nhân 4000 năm nhan sắc sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Thảm đỏ Cbiz "hot" nhất hôm nay: "Mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y và người đẹp "Tru Tiên" Mạnh Mỹ Kỳ đua nhau giành spotlight

Thảm đỏ Cbiz "hot" nhất hôm nay: "Mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y và người đẹp "Tru Tiên" Mạnh Mỹ Kỳ đua nhau giành spotlight

‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị netizen chê bai khi giả trai trong phim cổ trang mới, kém xa so với bản gốc của Park Min Young

‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y bị netizen chê bai khi giả trai trong phim cổ trang mới, kém xa so với bản gốc của Park Min Young

Bao năm vướng đủ mọi thị phi với nickname "Mỹ nhân 4000 năm", Cúc Tịnh Y lần đầu trần tình về danh xưng này

Bao năm vướng đủ mọi thị phi với nickname "Mỹ nhân 4000 năm", Cúc Tịnh Y lần đầu trần tình về danh xưng này

Hết lùm xùm phẫu thuật thẩm mỹ, "mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y lại bị chỉ trích khi đeo khẩu trang quá khổ chỉ vì muốn khoe khoang điều này

Hết lùm xùm phẫu thuật thẩm mỹ, "mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y lại bị chỉ trích khi đeo khẩu trang quá khổ chỉ vì muốn khoe khoang điều này

"Mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y khoe ảnh sexy sau lùm xùm phốt giả tạo, ai ngờ bị soi chi tiết "sống ảo" quá đà

"Mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y khoe ảnh sexy sau lùm xùm phốt giả tạo, ai ngờ bị soi chi tiết "sống ảo" quá đà

Poster "Chuyện Tình Sungkyunkwan" bản Trung bị dân tình ném đá: Cúc Tịnh Y quá điệu đà, Tống Uy Long đã đơ còn "kém sắc"?

Poster "Chuyện Tình Sungkyunkwan" bản Trung bị dân tình ném đá: Cúc Tịnh Y quá điệu đà, Tống Uy Long đã đơ còn "kém sắc"?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục