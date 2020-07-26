Ảnh phim trường bị rò rỉ, ‘mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y lộ khuyết điểm lớn về vóc dáng, fan nhìn còn hốt hoảng

Những hình ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y đã phần nào chứng minh nhan sắc của “mỹ nhân 4000 năm” cũng không hề hoàn hảo như tưởng tượng.

Mới đây, Cúc Tịnh Y đã có mặt tại buổi khai máy bộ phim “Mộ Nam Chi” hợp tác cùng nam diễn viên Tăng Thuấn Hy. Ngay lập tức, loạt hình ảnh trên phim trường của người đẹp trở thành đề tài gây bão mạng xã hội xứ Trung.

Theo đó, qua những hình ảnh bị rò rỉ, “mỹ nhân 4000 năm” để lộ thân hình nhỏ bé và có phần mất cân đối. Nhiều người nhận xét phần đầu của Cúc Tịnh Y trông to hơn bình thường, trong khi đó body lại quá nhỏ. Không ít cư dân mạng mỉa mai rằng vóc dáng của nữ diễn viên khác “một trời một vực” với những hình ảnh đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

Những tấm hình hậu trường của Cúc Tịnh Y tiết lộ vóc dáng thực của cô nàng – Ảnh: Internet

Dễ dàng nhận thấy cơ thể của nữ diễn viên không hề cân đối - Ảnh: Internet

Trong một vài khoảnh khắc do fan chụp tại sân bay, cô nàng cũng lộ vóc dáng nhỏ bé nhưng phần đầu lại quá to – Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Cúc Tịnh Y đã tự hào khoe lên mạng xã hội việc bản thân chỉ nặng 38kg. Với chiều cao 1m59 nhưng cân nặng chưa đầy 40kg, nữ diễn viên bị netizen chê là quá gầy. Rất nhiều người hâm mộ đã khuyên Cúc Tịnh Y nên tăng cân để cơ thể cân đối và có sức sống hơn.

Dù sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng Cúc Tịnh Y lại có nhiều khuyết điểm về vóc dáng - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu “mỹ nhân 4000 năm” bị chê bai về vóc dáng mất cân đối. Trước đó, Cúc Tịnh Y còn để lộ khuyết điểm phần vai kém hoàn hảo khiến cô nàng thường xuyên phải sử dụng miếng độn vai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-phim-truong-bi-ro-ri-my-nhan-4000-nam-cuc-tinh-y-lo-khuyet-diem-lon-ve-voc-dang-fan-nhin-con-hot-hoang-372327.html