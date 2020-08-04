Diện đồ rộng thùng thình, điệu bộ đáng nghi khi đi ăn cùng ông xã Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đang mang thai lần 2?

Sao quốc tế 04/08/2020 17:12

Những hình ảnh mới nhất của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trên mạng xã hội khiến nhiều người nghi ngờ nữ diễn viên đã có "tin vui" lần 2.

Mới đây, loạt khoảnh khắc nữ diễn viên Lâm Tâm NhưHoắc Kiến Hoa đi ăn lẩu tại Đài Bắc đã được blogger chia sẻ lên mạng xã hội. Sau khi dùng bữa cùng hội bạn, nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” cùng chồng di chuyển khỏi nhà hàng.

Qua những hình ảnh đăng tải, Lâm Tâm Như diện đầm đen dáng rộng kết hợp với áo khoác ngoài tông hồng. Cô còn gây chú ý khi đi dép bệt và thỉnh thoảng dùng tay vỗ ngực. Hành động của nữ diễn viên khiến nhiều người thắc mắc không biết là do cô ăn quá nhiều hay đang bị ốm nghén. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa liên tục theo sát và quan tâm bà xã.

lam tam nhu 1

Lâm Tâm Như mặc váy suông rộng để che bụng và đi giày bệt – Ảnh: Internet

lam tam nhu 2

Lâm Tâm Như và ông xã đứng trò chuyện với bạn bên ngoài nhà hàng trước khi lên xe về nhà – Ảnh: Internet

Nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của nàng “Hạ Tử Vy”, không ít người cho rằng cô đang mang thai lần 2. Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tâm Như vướng tin đồn này. Trước đó, cô nhiều lần bị nghi ngờ đã có “tin vui” vì lộ vòng 2 nhô cao.

Khoảng thời gian gần đây, Lâm Tâm Như bận rộn tập trung cho dự án phim mới do cô làm nhà sản xuất và đóng chính. Về phía Hoắc Kiến Hoa, anh chịu trách nhiệm chăm sóc cho con gái Cá heo nhỏ. Sau khi hoàn thành công việc, Lâm Tâm Như và chồng dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, tụ tập bạn bè và đi du lịch.

Cùng tham gia một sự kiện, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình ‘bơ' nhau

Cùng tham gia một sự kiện, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình ‘bơ' nhau

Từng là chị em tốt nhưng hiện tại mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình làm như hai người xa lạ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như Lâm Tâm Như mang thai Hoắc Kiến Hoa

TIN LIÊN QUAN

Cùng tham gia một sự kiện, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình ‘bơ' nhau

Cùng tham gia một sự kiện, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình ‘bơ' nhau

BLACKPINK hết lời cảm ơn "cô giáo khoai tây": Huấn luyện vũ đạo khắc nghiệt tới mức phát khóc nhưng nhờ thế mà nhóm tiến bộ rất nhanh

BLACKPINK hết lời cảm ơn "cô giáo khoai tây": Huấn luyện vũ đạo khắc nghiệt tới mức phát khóc nhưng nhờ thế mà nhóm tiến bộ rất nhanh

‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y so kè nhan sắc với ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi: Ai xuất sắc hơn?

‘Mỹ nhân 4000 năm’ Cúc Tịnh Y so kè nhan sắc với ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi năm 16 tuổi: Ai xuất sắc hơn?

Lisa mặc rõ đẹp lên sân khấu, ai ngờ là “thủ phạm” làm 3 chị em BLACKPINK khốn khổ vì bị "quật" bởi dây dợ lòng thòng

Lisa mặc rõ đẹp lên sân khấu, ai ngờ là “thủ phạm” làm 3 chị em BLACKPINK khốn khổ vì bị "quật" bởi dây dợ lòng thòng

Hé lộ dung nhan người vợ giấu kín 16 năm của Tô Hữu Bằng?

Hé lộ dung nhan người vợ giấu kín 16 năm của Tô Hữu Bằng?

Đoạn teaser bị "leak" đang khiến fan choáng váng: YG bẻ lái quá "gắt", BLACKPINK đúng là kết hợp với Ariana Grande?

Đoạn teaser bị "leak" đang khiến fan choáng váng: YG bẻ lái quá "gắt", BLACKPINK đúng là kết hợp với Ariana Grande?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục