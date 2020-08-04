Những hình ảnh mới nhất của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trên mạng xã hội khiến nhiều người nghi ngờ nữ diễn viên đã có "tin vui" lần 2.

Mới đây, loạt khoảnh khắc nữ diễn viên Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đi ăn lẩu tại Đài Bắc đã được blogger chia sẻ lên mạng xã hội. Sau khi dùng bữa cùng hội bạn, nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” cùng chồng di chuyển khỏi nhà hàng.

Qua những hình ảnh đăng tải, Lâm Tâm Như diện đầm đen dáng rộng kết hợp với áo khoác ngoài tông hồng. Cô còn gây chú ý khi đi dép bệt và thỉnh thoảng dùng tay vỗ ngực. Hành động của nữ diễn viên khiến nhiều người thắc mắc không biết là do cô ăn quá nhiều hay đang bị ốm nghén. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa liên tục theo sát và quan tâm bà xã.

Lâm Tâm Như mặc váy suông rộng để che bụng và đi giày bệt – Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như và ông xã đứng trò chuyện với bạn bên ngoài nhà hàng trước khi lên xe về nhà – Ảnh: Internet

Nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của nàng “Hạ Tử Vy”, không ít người cho rằng cô đang mang thai lần 2. Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tâm Như vướng tin đồn này. Trước đó, cô nhiều lần bị nghi ngờ đã có “tin vui” vì lộ vòng 2 nhô cao.

Khoảng thời gian gần đây, Lâm Tâm Như bận rộn tập trung cho dự án phim mới do cô làm nhà sản xuất và đóng chính. Về phía Hoắc Kiến Hoa, anh chịu trách nhiệm chăm sóc cho con gái Cá heo nhỏ. Sau khi hoàn thành công việc, Lâm Tâm Như và chồng dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, tụ tập bạn bè và đi du lịch.

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