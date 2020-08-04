Soi mặt mộc dàn nữ thần xứ Hàn: Jisoo (BLACKPINK) đẹp bất chấp cam thường, thành viên TWICE gây sốc

Những hình ảnh đời thường của dàn mỹ nhân xứ Hàn luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Khi thiếu đi lớp son phấn dày cộm, các thành viên của TWICE, BLACKPINK… trông mộc mạc, gần gũi hơn hẳn.

Dưới đây là loạt ảnh của các idol đình đám khi để mặt mộc: