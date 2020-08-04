Soi mặt mộc dàn nữ thần xứ Hàn: Jisoo (BLACKPINK) đẹp bất chấp cam thường, thành viên TWICE gây sốc

Không lung linh như những bức ảnh photoshop hay make up kỹ lưỡng, mặt mộc của dàn thần tượng nổi tiếng xứ Hàn như BLACKPINK, TWICE, Red Velvet… có thể khiến bạn sửng sốt.
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Những hình ảnh đời thường của dàn mỹ nhân xứ Hàn luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Khi thiếu đi lớp son phấn dày cộm, các thành viên của TWICE, BLACKPINK… trông mộc mạc, gần gũi hơn hẳn.
Dưới đây là loạt ảnh của các idol đình đám khi để mặt mộc:
Tuy không lộng lẫy, quyến rũ như khi trang điểm nhưng nhan sắc của những thần tượng trên đều nhận được sự đánh giá cao từ cư dân mạng.