Soi mặt mộc dàn nữ thần xứ Hàn: Jisoo (BLACKPINK) đẹp bất chấp cam thường, thành viên TWICE gây sốc

Sao quốc tế 04/08/2020 17:59

Không lung linh như những bức ảnh photoshop hay make up kỹ lưỡng, mặt mộc của dàn thần tượng nổi tiếng xứ Hàn như BLACKPINK, TWICE, Red Velvet… có thể khiến bạn sửng sốt.

Những hình ảnh đời thường của dàn mỹ nhân xứ Hàn luôn là đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Khi thiếu đi lớp son phấn dày cộm, các thành viên của TWICE, BLACKPINK… trông mộc mạc, gần gũi hơn hẳn.

Dưới đây là loạt ảnh của các idol đình đám khi để mặt mộc:

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Visual nhà BLACKPINK – Jisoo xinh đẹp bất chấp dù chụp bằng camera thường chưa qua chỉnh sửa. Bên cạnh đó, gương mặt mộc không tì vết của nữ thần tượng cũng khiến fan bấn loạn – Ảnh: Internet

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Trong khi đó, ‘cây hút fan’ Jennie không hề kém cạnh với gương mặt mộc xinh xắn, đáng yêu, khác hẳn với phong cách quyến rũ trên sân khấu – Ảnh: Internet

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Irene (Red Velvet) xứng danh đỉnh cao visual xứ Hàn khi cô nàng sở hữu nhan sắc trẻ trung ngọt ngào như nữ sinh dù đã ngấp nghé ngưỡng 30 – Ảnh: Internet

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Dù có phần kém sắc hơn khi thiếu đi lớp trang điểm nhưng Joy cũng vô cùng đáng yêu khi để mặt mộc nhờ lợi thế đôi mắt cười và làn da căng mịn – Ảnh: Internet

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Xuất hiện trên chương trình thực tế, Somi khiến netizen ngỡ ngàng khi để lộ gương mặt mộc hoàn hảo cùng làn da trắng hồng đáng ghen tỵ - Ảnh: Internet

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Mặt mộc của các thành viên TWICE từng gây rất nhiều tranh cãi. Trong đó, ‘mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Tzuyu lộ rõ nhan sắc nhợt nhạt, kém xinh hơn bình thường – Ảnh: Internet

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Một vài hình ảnh để mặt mộc khác của các thành viên TWICE – Ảnh: Internet

Tuy không lộng lẫy, quyến rũ như khi trang điểm nhưng nhan sắc của những thần tượng trên đều nhận được sự đánh giá cao từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   TWICE Jisoo Irene

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