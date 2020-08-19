Trên mạng xã hội, netizen đang không ngừng xôn xao trước bức ảnh giọng ca chính nhà BLACKPINK – Rosé “lột xác” với phong cách sexy ná thở.

Chỉ còn vài ngày nữa, BLACKPINK sẽ comeback với single kết hợp cùng Selena Gomez. Ngay khi Blink (fandom BLACKPINK) đang vô cùng háo hức mong chờ siêu phẩm này thì Rosé bất ngờ khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

YG xác nhận BLACKPINK đã quay xong MV cho single mới - Ảnh: Internet

Theo đó, hình ảnh Rosé nhuộm tóc bạch kim, diện áo xẻ sâu khoe vòng 1 quyến rũ đầy táo bạo khiến dân mạng không ngừng bấn loạn. Đây là lần đầu tiên giọng ca chính nhà “Hắc Hường” xuất hiện với phong cách gợi cảm đến như vậy. Nhiều người cho rằng Rosé đang muốn thử sức với hình tượng cá tính, sexy.

Không thể rời mắt trước nhan sắc đỉnh cao này - Ảnh: Internet

Thế nhưng, sau khi tìm hiểu, hóa ra tất cả chỉ là “một cú lừa”. Bởi lẽ, bức ảnh này là sản phẩm photoshop của một người hâm mộ. Theo đó, hình ảnh gốc thuộc về một cô gái khác và fan chỉ thể hiện tài chỉnh ảnh khi ghép gương mặt của Rosé vào. Dẫu vậy, từ biểu cảm, nét mặt đến phong cách này cực kỳ phù hợp với nữ thần tượng nhà YG.

Bản gốc là đây! Cư dân mạng đã nhận về 'một cú lừa' - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người hâm mộ không khỏi khấp khởi mong chờ sẽ có một ngày cô nàng theo đuổi hình tượng này. Với lợi thế body chuẩn chỉnh, chiều cao lý tưởng, đôi chân dài cực phẩm cùng làn da trắng không tì vết, Rosé hoàn toàn có thể “cân” được mọi phong cách.

Người hâm mộ hy vọng Rosé sẽ thử nhiều phong cách khác nhau - Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, Rosé luôn trung thành với tạo hình công chúa ngọt ngào nên nếu lần comeback sắp tới cùng BLACKPINK, cô nàng theo style quyến rũ thì chắc hẳn sẽ tạo ra một cú nổ lớn.

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