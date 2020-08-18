Hậu tin đồn hẹn hò, Song Joong Ki lần đầu lộ diện tại sự kiện, nhan sắc xuống dốc bên ‘bản sao Song Hye Kyo’

Sáng nay, buổi họp báo ra mắt bom tấn điện ảnh “Victory” đã diễn ra với sự tham dự của dàn diễn viên chính gồm Song Joong Ki, Kim Tae Ri, Jin Seon Kyu... Được biết, đây là dự án được người hâm mộ vô cùng mong đợi bởi nó đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Song Joong Ki sau 3 năm vắng bóng.

Dàn diễn viên chính của phim tại họp báo - Ảnh: Internet

Ngay từ khi thông tin về bộ phim được tiết lộ, netizen đã phát sốt khi Song Joong Ki sẽ đóng cặp cùng nữ diễn viên Kim Tae Ri – người được cho là “bản sao Song Hye Kyo”.