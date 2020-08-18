Hậu tin đồn hẹn hò, Song Joong Ki lần đầu lộ diện tại sự kiện, nhan sắc xuống dốc bên ‘bản sao Song Hye Kyo’

Sau ồn ào hôn nhân và chuyện tình cảm, nam diễn viên Song Joong Ki đã chính thức lộ diện tại buổi họp báo ra mắt phim mới.
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Sáng nay, buổi họp báo ra mắt bom tấn điện ảnh “Victory” đã diễn ra với sự tham dự của dàn diễn viên chính gồm Song Joong Ki, Kim Tae Ri, Jin Seon Kyu... Được biết, đây là dự án được người hâm mộ vô cùng mong đợi bởi nó đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Song Joong Ki sau 3 năm vắng bóng.
Ngay từ khi thông tin về bộ phim được tiết lộ, netizen đã phát sốt khi Song Joong Ki sẽ đóng cặp cùng nữ diễn viên Kim Tae Ri – người được cho là “bản sao Song Hye Kyo”.
Sau loạt tin đồn hẹn hò nữ luật sư nóng bỏng, đây là lần lộ diện chính thức đầu tiên của nam diễn viên “Hậu duệ mặt trời” tại Hàn Quốc. Qua hình ảnh chia sẻ, Song Joong Ki có phần tăng cân hơn trước và trông khá nhợt nhạt dưới ánh đèn flash. Nhiều người cho rằng nam diễn viên đang bị giảm phong độ nhan sắc so với thời điểm tham gia “Hậu duệ mặt trời”.
Trong khi đó, nữ chính Kim Tae Ri lại nhận được vô số lời khen từ công chúng nhờ vẻ đẹp dịu dàng và cuốn hút. Ở nhiều góc chụp, người đẹp sinh năm 1990 toát ra khí chất và ngoại hình khá giống đàn chị Song Hye Kyo.
Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng mong đợi ngày siêu phẩm “Victory” chính thức công chiếu.