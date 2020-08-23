Nữ thần mặt mộc thế hệ mới của Cbiz: ‘Thánh nữ xuyên không’ Triệu Lộ Tư gây bão tại sân bay qua loạt ảnh không chỉnh sửa

Loạt ảnh mới nhất của mỹ nhân “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” – Triệu Lộ Tư đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.
- MXH náo loạn vì loạt ảnh Lisa (BLACKPINK) "hở" hiếm hoi, vừa điệu đà như búp bê sống vừa khoe vòng 1 sexy
- Từng bị dân Hàn chê bai ngoại hình, Jennie (BLACKPINK) ngày càng ‘lột xác’ xinh đẹp, cân đủ mọi phong cách từ đáng yêu đến sexy
Trong số các mỹ nhân showbiz xứ Trung thuộc thế hệ sau 95, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu qua các vai diễn trong loạt phim ăn khách như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Nang Truyện... Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn được biết đến là một phú nhị đại chính hiệu khi liên tục tự bỏ tiền túi sản xuất phim chỉ vì mê… được xuyên không.
Cũng nhờ những bộ phim cổ trang với chủ đề xuyên không mà tên tuổi của Triệu Lộ Tư lên như diều gặp gió. Thậm chí, cô nàng còn được công chúng đặt biệt danh là “Thánh nữ xuyên không”.
Không chỉ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, nhan sắc của Triệu Lộ Tư cũng rất đáng gờm. Mới đây nhất, người đẹp xứ Trung đã khiến cư dân mạng náo loạn trên Weibo khi tự tin để mặt mộc xuất hiện tại sân bay trong vòng vây của rất nhiều fan muốn chụp ảnh và xin chữ ký.
Qua những hình ảnh đăng tải, mỹ nhân “Trần Thiên Thiên trong lời đồn” sở hữu mặt mộc không tì vết, làn da trắng hồng khiến nhiều người ghen tỵ.
Nếu so sánh loạt ảnh sân bay này với những hình ảnh lung linh cô nàng thường đăng tải trên mạng xã hội, netizen hoàn toàn bất ngờ với mặt mộc đẹp xuất sắc của Triệu Lộ Tư: “Cô ấy có làn da đáng ngưỡng mộ thật đấy”, “Siêu xinh luôn đó”, “Nữ thần mặt mộc quá đẹp”, “Cảm nhận được sự thánh thiện gương mặt hoàn mỹ này”...