Nữ thần mặt mộc thế hệ mới của Cbiz: ‘Thánh nữ xuyên không’ Triệu Lộ Tư gây bão tại sân bay qua loạt ảnh không chỉnh sửa

Trong số các mỹ nhân showbiz xứ Trung thuộc thế hệ sau 95, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu qua các vai diễn trong loạt phim ăn khách như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Thanh Nang Truyện... Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn được biết đến là một phú nhị đại chính hiệu khi liên tục tự bỏ tiền túi sản xuất phim chỉ vì mê… được xuyên không.

Cũng nhờ những bộ phim cổ trang với chủ đề xuyên không mà tên tuổi của Triệu Lộ Tư lên như diều gặp gió. Thậm chí, cô nàng còn được công chúng đặt biệt danh là “Thánh nữ xuyên không”.