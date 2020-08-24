Giáo viên cũ 'bóc trần' con người thật của Lisa (BLACKPINK), hé lộ cả lý do ‘búp bê Thái’ không thể hẹn hò BamBam (GOT7)

Cựu HLV thanh nhạc của Lisa (BLACKPINK) đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về những kỷ niệm ở Thái Lan khi công chúa nhà YG còn là học trò của cô.
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Là nhóm nhạc hàng đầu Kpop, BLACKPINK sở hữu loạt thành tích vượt trội cùng lượng fan vô cùng đông đảo. Bên cạnh “cây hút fan” Jennie, Lisa cũng là thành viên được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn tài năng. Đặc biệt, cô nàng còn sở hữu gương mặt xinh đẹp và body chuẩn chỉnh được ví như “búp bê Thái”.
Mới đây, cựu huấn luyện viên thanh nhạc của Lisa - Kru Koy đã có một cuộc phỏng vấn với MGR Online. Theo đó, cô hào hứng chia sẻ về những kỷ niệm khi Lisa còn là học trò của mình. Qua đây, con người thật của “em gái quốc tế” đã được hé lộ.
Được biết, Lisa từng theo học nhiều HLV nhưng Kru Koy là người cuối cùng đào tạo nữ rapper trước khi cô vượt qua vòng thử giọng của YG.
Kru Koy cho biết Lisa là một cô gái có tính cách năng động và tươi sáng, luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Theo thời gian, dường như tích cách này của cô nàng không hề biến mất. Nữ HLV chia sẻ: “Lisa đã tỏa sáng ngay từ đầu. Em ấy là một cô gái vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thấy Lisa buồn cả, nụ cười của em luôn nở trên môi”.
Lisa cũng là người giới thiệu BamBam (GOT7) cho Kru Koy và đề nghị nam thần tượng cùng tham gia lớp học thanh nhạc với mình. Theo chia sẻ của Kru Koy, Lisa và BamBam có mối quan hệ thân thiết từ nhỏ, cùng tham gia chung một nhóm nhảy: “Hai người giống như anh em ruột. Họ đã lớn lên cùng nhau nên không có cơ hội trở thành người yêu”.
Những tiết lộ đầy thú vị này của HLV thanh nhạc Kru Koy khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi biết thêm về thần tượng của mình.