Sau Jennie, Lisa gây bão mạng xã hội với ảnh teaser sexy hết nấc trong single comeback ‘Ice Cream’

Sao quốc tế 26/08/2020 14:52

Cuối cùng thì Lisa - trùm cuối của BLACKPINK cũng đã lộ diện cho lần comeback này khiến người hâm mộ châu Á đứng ngồi không yên.

Sáng nay (26/8), YG Entertainment đã tung ra hình ảnh teaser cuối cùng của thành viên Lisa (BLACKPINK) cho single ra mắt cùng Selena Gomez sắp tới “Ice Cream”. Trước đó, Jisoo, Rosé và Jennie đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” với tạo hình chất chơi cực bắt mắt.

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Jisoo ‘đốn tim’ fan với nhan sắc nữ thần đầy ngọt ngào, đáng yêu – Ảnh: Internet

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Jennie gây bão với đường cong nuột nà cùng mái tóc tím ombre hồng xanh – Ảnh: Internet

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Trong khi đó, Rosé lại khiến nhiều người bất ngờ với hình ảnh o ép vòng 1 – Ảnh: Internet

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Ảnh mới của Lisa (BLACKPINK) thật sự khiến fan phải bấn loạn  – Ảnh: Internet

Qua hình ảnh chia sẻ, Lisa vừa sexy vừa ngọt ngào khó cưỡng trong ảnh teaser comeback. Theo đó, cô nàng vẫn trung thành với màu tóc đen từ đợt quảng bá “How You Like That”. Tuy nhiên, mái tóc của Lisa có phần dài hơn và được tạo kiểu búi 2 chùm nhỏ xinh xắn như búp bê. Bên cạnh đó, bộ cánh màu đỏ và đen bắt mắt, theo phong cách “một mất một còn” giúp cô khoe khéo được thân hình gợi cảm.

Ngay lập tức, “búp bê Thái” đã gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc và body đỉnh cao của mình. Phải nói rằng lần này, YG rất chịu đầu tư tạo hình cho các thành viên BLACKPINK. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, 4 cô gái nhà “Hắc Hường” còn khiến dân tình náo loạn vì những màn sexy khó cưỡng.

Nhiều netizen cho rằng, nàng rapper Lisa ngày càng “bánh bèo hóa” và nhan sắc được nâng tầm đáng kể sau khi thay đổi phong cách từ cá tính sang điệu đà, nữ tính.

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Cựu HLV thanh nhạc của Lisa (BLACKPINK) đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về những kỷ niệm ở Thái Lan khi công chúa nhà YG còn là học trò của cô.

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Từ khóa:   BLACKPINK BLACKPINK comeback Selena Gomez

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