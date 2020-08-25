Hai ái nữ nhà ‘ông trùm võ thuật’ và ‘ông hoàng phim nóng’ cùng đọ sắc: Mặt xinh, dáng chuẩn như siêu mẫu

Nhan sắc xinh đẹp của hai thiên kim tiểu thư nhà Chân Tử Đan và Nhậm Đạt Hoa được dự đoán sẽ làm nên chuyện trong tương lai.

Mới đây, trang Sina đã bất ngờ chia sẻ loạt ảnh của hai cô con gái lớn nhà “ông trùm võ thuật” Chân Tử Đan và “ông hoàng phim 18+” Nhậm Đạt Hoa. Được biết, Chân Tế Như và Nhậm Tình Giai đều cùng sinh năm 2004. Cả hai là những người bạn thân thiết và thường cùng nhau đi du lịch.

Hai cô con gái rượu nhà 2 minh tinh đình đám cùng nhau đi du lịch – Ảnh: Internet

Dù chỉ mới 16 tuổi nhưng Nhậm Tình Giai - con gái Nhậm Đạt Hoa đã sở hữu chiều cao khủng lên tới 1m80. Chính vì vậy, cô dần trở thành “con cưng” của các nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Theo đó, Nhậm Tình Giai thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng.

Chân Tế Như và Nhậm Tình Giai được mệnh danh là 'tinh nhị đại' (con nhà ngôi sao danh giá) - Ảnh: Internet

Nhậm Tình Giai gây sốt với vóc dáng thon gọn, cực nuột nà – Ảnh: Internet

Về phần Chân Tế Như - con gái Chân Tử Đan, cô cũng sở hữu chiều cao 1m7 đáng ngưỡng mộ. Trái ngược với phong cách dịu dàng của Nhậm Tình Giai, Chân Tế Như lại có gu thời trang cá tính và gợi cảm hơn. Bên cạnh đó, ái nữ nhà Chân Tử Đan cũng kín tiếng hơn cô bạn thân của mình. Chân Tế Như ít khi xuất hiện trước công chúng và cũng không có nhiều hứng thú với giới giải trí.

Trong khi đó, Chân Tề Như cũng chẳng chịu thua kém khi sở hữu chiều cao 1m7 – Ảnh: Internet

Nhiều người dự đoán, cả hai cô con gái nhà Chân Tử Đan và Nhậm Đạt Hoa đều sẽ trở thành những mỹ nhân, người mẫu tương lai của Cbiz.

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