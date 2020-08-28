Bị chê phát tướng sau sinh, Marian Rivera lấy lại nhan sắc đỉnh cao khi xuất hiện trên bìa tạp chí

Sao quốc tế 28/08/2020 10:28

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nhan sắc của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Khoảng thời gian sau sinh con thứ 2, nữ diễn viên Marian Rivera tăng cân khá nhiều. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cô liên tục lộ thân hình phát tướng và bị chê xuống sắc hơn trước.

Marian Rivera 1
Marian có phần phát tướng sau sinh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã có cuộc lột xác ngoạn mục khi thành gương mặt trang bìa của tạp chí Stargate PeopleStar. Xuất hiện trong bộ trang phục nữ tính nhưng không kém phần thời thượng, Marian Rivera vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Vũ điệu hoang dã” còn quay trở lại với hình ảnh tóc dài thướt tha. Nhiều người nhận xét kiểu tóc xoăn bồng bềnh sang chảnh này cực kỳ hợp với gương mặt của Marian Rivera.

Marian Rivera 2

Nữ diễn viên Marian Rivera khiến nhiều người trầm trồ vì diện mạo và thần thái xuất sắc của mình – Ảnh: Internet

Marian Rivera 3Marian Rivera 4

Marian Rivera 5
Nhan sắc đỉnh cao của bà mẹ 2 con - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian tạm gác các hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho gia đình nhỏ, Marian đã quay trở lại với việc đóng phim. Tuy nhiên vì dịch bệnh mà thời gian qua, vợ chồng nữ diễn viên cùng 2 con đang tiến hành tự cách ly tại nhà.

Marian Rivera sinh năm 1984, cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như “Vũ điệu hoang dã”, “Chuyện tình nàng tiên cá”, “Quan hệ nguy hiểm”, “Chân trời có em”... Ngoài ra, nữ diễn viên còn nổi tiếng với danh xưng “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” vì sở hữu vẻ đẹp lai quyến rũ.

Năm 2014, Marian Rivera kết hôn với nam diễn viên điển trai Dingdong Dantes. Sau nhiều năm chung sống, gia đình mỹ nhân Philippines đang vô cùng hạnh phúc bên 2 thiên thần nhỏ.

Được tung hô hết lời nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa trong show mới

Được tung hô hết lời nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa trong show mới

Loạt khoảnh khắc chụp cận mặt của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong show “Nhà hàng Trung Hoa” đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ nhân đẹp nhất Philippines diễn viên Marian Rivera Dingdong Dantes

TIN LIÊN QUAN

Được tung hô hết lời nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa trong show mới

Được tung hô hết lời nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại lộ nhan sắc thật qua ảnh chưa chỉnh sửa trong show mới

BXH sao Hoa ngữ giữa tháng 8: Vương Nhất Bác đứng đầu, Tiêu Chiến giảm hạng liên tục

BXH sao Hoa ngữ giữa tháng 8: Vương Nhất Bác đứng đầu, Tiêu Chiến giảm hạng liên tục

‘Gái một con’ Triệu Lệ Dĩnh khiến dân mạng xôn xao với bộ ảnh khoe nhan sắc đỉnh cao cùng đôi chân thon dài không tì vết

‘Gái một con’ Triệu Lệ Dĩnh khiến dân mạng xôn xao với bộ ảnh khoe nhan sắc đỉnh cao cùng đôi chân thon dài không tì vết

Sau Jennie, Lisa gây bão mạng xã hội với ảnh teaser sexy hết nấc trong single comeback ‘Ice Cream’

Sau Jennie, Lisa gây bão mạng xã hội với ảnh teaser sexy hết nấc trong single comeback ‘Ice Cream’

Hai ái nữ nhà ‘ông trùm võ thuật’ và ‘ông hoàng phim nóng’ cùng đọ sắc: Mặt xinh, dáng chuẩn như siêu mẫu

Hai ái nữ nhà ‘ông trùm võ thuật’ và ‘ông hoàng phim nóng’ cùng đọ sắc: Mặt xinh, dáng chuẩn như siêu mẫu

Không phải Rosé, Jennie mới là người khiến fan điêu đứng với mái tóc hồng tím ombre nổi bần bật trong teaser comeback

Không phải Rosé, Jennie mới là người khiến fan điêu đứng với mái tóc hồng tím ombre nổi bần bật trong teaser comeback

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 7 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 42 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 56 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 14 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục