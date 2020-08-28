Bị chê phát tướng sau sinh, Marian Rivera lấy lại nhan sắc đỉnh cao khi xuất hiện trên bìa tạp chí

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nhan sắc của “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” Marian Rivera vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Khoảng thời gian sau sinh con thứ 2, nữ diễn viên Marian Rivera tăng cân khá nhiều. Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cô liên tục lộ thân hình phát tướng và bị chê xuống sắc hơn trước.

Marian có phần phát tướng sau sinh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã có cuộc lột xác ngoạn mục khi thành gương mặt trang bìa của tạp chí Stargate PeopleStar. Xuất hiện trong bộ trang phục nữ tính nhưng không kém phần thời thượng, Marian Rivera vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Vũ điệu hoang dã” còn quay trở lại với hình ảnh tóc dài thướt tha. Nhiều người nhận xét kiểu tóc xoăn bồng bềnh sang chảnh này cực kỳ hợp với gương mặt của Marian Rivera.

Nữ diễn viên Marian Rivera khiến nhiều người trầm trồ vì diện mạo và thần thái xuất sắc của mình – Ảnh: Internet

Nhan sắc đỉnh cao của bà mẹ 2 con - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian tạm gác các hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho gia đình nhỏ, Marian đã quay trở lại với việc đóng phim. Tuy nhiên vì dịch bệnh mà thời gian qua, vợ chồng nữ diễn viên cùng 2 con đang tiến hành tự cách ly tại nhà.

Marian Rivera sinh năm 1984, cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như “Vũ điệu hoang dã”, “Chuyện tình nàng tiên cá”, “Quan hệ nguy hiểm”, “Chân trời có em”... Ngoài ra, nữ diễn viên còn nổi tiếng với danh xưng “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” vì sở hữu vẻ đẹp lai quyến rũ.

Năm 2014, Marian Rivera kết hôn với nam diễn viên điển trai Dingdong Dantes. Sau nhiều năm chung sống, gia đình mỹ nhân Philippines đang vô cùng hạnh phúc bên 2 thiên thần nhỏ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-phat-tuong-sau-sinh-marian-rivera-lay-lai-nhan-sac-dinh-cao-khi-xuat-hien-tren-bia-tap-chi-377860.html