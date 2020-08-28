Trước thềm comeback, cả Selena và BLACKPINK đã khiến dân tình đứng ngồi không yên bằng loạt teaser cực ngọt ngào và sexy. Chính vì vậy, cư dân mạng càng thêm háo hức mong chờ “Ice Cream”.

Hôm nay (28/8), siêu phẩm “ Ice Cream ” với sự hợp tác của BLACKPINK và Selena Gomez đã chính thức được ra mắt sau nhiều ngày trông ngóng. Ngay lập tức, “Ice Cream” đã gây bão mạng xã hội bởi âm nhạc đậm chất mùa hè và visual xinh đẹp của 5 cô gái.

Vẻ đẹp sexy của Selena - Ảnh: Internet

Về phía các cô gái nhà YG, Jennie đã “chiêu đãi” người hâm mộ bằng những bộ cánh sexy hết nấc và mái tóc ấn tượng chẳng khác gì “búp bê sống”. Trong khi đó, Lisa không ngừng biến đổi mái tóc từ xanh sang trắng. Hình tượng của cô nàng được nhận xét là quá chất, quá độc lạ và cá tính. Thậm chí, trong lần comeback này, nhiều người cho rằng Jennie và Lisa đã hoàn toàn lấn át nữ thần Jisoo.

Jennie và Lisa khiến fan bấn loạn vì nhan sắc cực đỉnh - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, visual nhà “Hắc Hường” Jisoo chưa bao giờ khiến fan thất vọng bởi nhan sắc đẳng cấp hoa hậu của mình. Vẫn ngọt ngào, dịu dàng như que kem nhưng cô nàng lại chọn phong cách quá an toàn. Trùm cuối MV lần này là đóa hồng nước Úc Rosé với vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng và đáng yêu. Nhan sắc như tiên tử và nụ cười ngọt ngào của Rosé khiến netizen đổ rầm rầm.

Jisoo và Rosé ngọt ngào như công chúa - Ảnh: Internet

Ngay sau khi “Ice Cream” trình làng, netizen đã không ngừng dành lời khen cho BLACKPINK và Selena Gomez, đồng thời càng thêm mong chờ những màn hợp tác khác của cả hai trong tương lai.