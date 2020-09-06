Loạt mỹ nhân Hàn sở hữu vòng eo nhỏ đến khó tin: Lisa hay Rosé (BLACKPINK) đều phải lép vế trước người đẹp ‘Điên thì có sao’

Sao quốc tế 06/09/2020 10:25

Hội mỹ nhân xứ Hàn như nữ diễn viên Seo Ye Ji, “gà cưng YG” Lisa hay Rosé đều sở hữu vòng eo siêu thực nhờ kiên trì tập luyện giữ dáng và ăn kiêng nghiêm ngặt.

Không chỉ được ca ngợi bởi tài năng, các nữ thần tượng và diễn viên xứ Hàn còn khiến người hâm mộ bấn loạn vì nhan sắc cực phẩm. Gương mặt xinh đẹp hoàn hảo và body nuột nà chuẩn chỉnh chính là một trong những yếu tố giúp BLACKPINK, Sunmi hay Seo Ye Ji trở thành “thỏi nam châm” hút fan.

Rosé (BLACKPINK)

Là một trong những thần tượng sở hữu tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, Rosé luôn khiến netizen bấn loạn khi diện những bộ trang phục bó sát khoe eo “con kiến” cực phẩm. Theo đó, cô nàng sở hữu chiều cao 1m68 và vòng eo chỉ hơn 50cm.

Được biết, thường xuyên luyện tập Pilates chính là một trong những bí quyết giúp "bông hồng Úc" có được vóc dáng chuẩn đến từng milimet như vậy.

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Vóc dáng cực phẩm của Rosé - Ảnh: Internet

Lisa (BLACKPINK)

Tương tự Rosé, Lisa cũng có lợi thế vòng eo nhỏ đến không thực, chỉ 51cm. Cụ thể, “búp bê Thái” gây ấn tượng với chiều cao 1m67 cùng đôi chân dài miên man. Khi được hỏi về phương pháp giảm cân hiệu quả, Lisa từng gây sốt khi tiết lộ bản thân chưa bao giờ ăn kiêng, cô chỉ tập nhảy thường xuyên để giữ dáng.

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Lisa có thể dễ dàng cân mọi kiểu trang phục nhờ lợi thế vóc dáng – Ảnh: Internet

Sunmi

Sunmi là nữ thần tượng có phong cách quyến rũ, gợi cảm. Cô nàng từng trải qua giai đoạn gầy đến mức báo động, thậm chí phải tăng liền 8kg để cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, dù tăng cân nhưng giọng ca “Gashina” vẫn giữ được vóc dáng thon thả, đặc biệt là vòng eo siêu nhỏ nhờ chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. 

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Nữ thần tượng sở hữu body vạn người mê - Ảnh: Internet

Seo Ye Ji

Diễn viên Seo Ye Ji - nữ chính trong bộ phim đình đám “Điên thì có sao” không chỉ gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn có vóc dáng hoàn hảo. Cô sở hữu đôi chân dài cực phẩm, vòng một đầy đặn và đặc biệt là vòng eo nhỏ siêu thực.

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'Điên nữ' gây ấn tượng với số đo hình thể chuẩn không cần chỉnh - Ảnh: Internet

Được biết, cô nàng cao tận 1m69 nhưng chỉ nặng 43kg. Cũng chính vì vậy mà thân hình của Seo Ye Ji hoàn toàn không có mỡ thừa. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ, cô có được vóc dáng mảnh mai như vậy nhờ di truyền.

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Từ khóa:   Lisa Rosé Seo Ye Ji

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