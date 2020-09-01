Giữa ồn ào mang thai con thứ 4, Trương Bá Chi chính thức lên tiếng

Sao quốc tế 01/09/2020 17:36

Sau chuỗi ngày im lặng, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã chính thức lên tiếng về việc mang thai con thứ 4.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã bất ngờ khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải một đoạn clip lên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, trong đoạn clip chia sẻ, người đẹp Hong Kong diện áo thun trắng đơn giản và để lộ vòng 2 lớn bất thường.

Ngay lập tức, netizen xứ Trung nghi ngờ vợ cũ Tạ Đình Phong đang mang thai con thứ tư. Nhiều người cho rằng, hiện tại Trương Bá Chi đã bước sang tuổi tứ tuần, việc mang thai ở độ tuổi này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

truong ba chi 1

Trong khi thông tin về cha của quý tử thứ 3 vẫn được giấu kín thì Trương Bá Chi lại bị nghi đang mang thai đứa con thứ tư – Ảnh: Internet

Mới đây, khi xuất hiện cùng con trai Marcus trên phố, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã bị bao vây bởi cánh phóng viên. Đây là lần đầu tiên người đẹp xuất hiện công khai sau nghi vấn mang thai lần 4.

truong ba chi 2

Khi bị phóng viên bắt gặp, Trương Bá Chi cố gắng lấy tay để che đi khuôn mặt con trai Marcus - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về những vấn đề xoay quanh nghi vấn mang thai, Trương Bá Chi đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn và cho biết đây chỉ là tin đồn thất thiệt: “Tôi khẳng định bản thân không hề mang thai, tôi đã có đủ 3 con rồi mà, sau này chắc chắn sẽ không sinh thêm nữa”.

Có thể nói, sau khi ly hôn Tạ Đình Phong, cuộc sống của Trương Bá Chi luôn khiến công chúng tò mò. Cho đến hiện tại, người ta vẫn không thôi đồn đoán về danh tính “người đàn ông bí mật” – cha của quý tử thứ 3 nhà Trương Bá Chi.

Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

Trương Bá Chi khiến nhiều người bất ngờ khi úp mở việc Tạ Đình Phong chính là bố đẻ của đứa con thứ ba.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Trương Bá Chi người đẹp Hong Kong con trai Trương Bá Chi

TIN LIÊN QUAN

Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

Không quan tâm đến tin đồn mang thai, Trương Bá Chi ngầm hé lộ danh tính bố đẻ quý tử thứ ba?

Giấu kín danh tính người tình bí mật, Trương Bá Chi lộ rõ dấu hiệu chuẩn bị sinh con thứ tư?

Giấu kín danh tính người tình bí mật, Trương Bá Chi lộ rõ dấu hiệu chuẩn bị sinh con thứ tư?

Hậu ly hôn Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong bị chỉ trích cạn tình cạn nghĩa khi có hành động này

Hậu ly hôn Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong bị chỉ trích cạn tình cạn nghĩa khi có hành động này

Tạ Đình Phong thời trẻ đẹp trai thế nào mà khiến cho Vương Phi lẫn Trương Bá Chi mê mẩn?

Tạ Đình Phong thời trẻ đẹp trai thế nào mà khiến cho Vương Phi lẫn Trương Bá Chi mê mẩn?

Với tính cách trái ngược thế này, bảo sao Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong không thể bên nhau dài lâu?

Với tính cách trái ngược thế này, bảo sao Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong không thể bên nhau dài lâu?

Angela Baby lộ ảnh tạp chí cũ, nhan sắc khác biệt lại còn bị Trương Bá Chi lấn át hoàn toàn

Angela Baby lộ ảnh tạp chí cũ, nhan sắc khác biệt lại còn bị Trương Bá Chi lấn át hoàn toàn

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục