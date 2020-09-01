Giữa ồn ào mang thai con thứ 4, Trương Bá Chi chính thức lên tiếng

Sau chuỗi ngày im lặng, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã chính thức lên tiếng về việc mang thai con thứ 4.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã bất ngờ khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải một đoạn clip lên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, trong đoạn clip chia sẻ, người đẹp Hong Kong diện áo thun trắng đơn giản và để lộ vòng 2 lớn bất thường.

Ngay lập tức, netizen xứ Trung nghi ngờ vợ cũ Tạ Đình Phong đang mang thai con thứ tư. Nhiều người cho rằng, hiện tại Trương Bá Chi đã bước sang tuổi tứ tuần, việc mang thai ở độ tuổi này sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Trong khi thông tin về cha của quý tử thứ 3 vẫn được giấu kín thì Trương Bá Chi lại bị nghi đang mang thai đứa con thứ tư – Ảnh: Internet

Mới đây, khi xuất hiện cùng con trai Marcus trên phố, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã bị bao vây bởi cánh phóng viên. Đây là lần đầu tiên người đẹp xuất hiện công khai sau nghi vấn mang thai lần 4.

Khi bị phóng viên bắt gặp, Trương Bá Chi cố gắng lấy tay để che đi khuôn mặt con trai Marcus - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về những vấn đề xoay quanh nghi vấn mang thai, Trương Bá Chi đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn và cho biết đây chỉ là tin đồn thất thiệt: “Tôi khẳng định bản thân không hề mang thai, tôi đã có đủ 3 con rồi mà, sau này chắc chắn sẽ không sinh thêm nữa”.

Có thể nói, sau khi ly hôn Tạ Đình Phong, cuộc sống của Trương Bá Chi luôn khiến công chúng tò mò. Cho đến hiện tại, người ta vẫn không thôi đồn đoán về danh tính “người đàn ông bí mật” – cha của quý tử thứ 3 nhà Trương Bá Chi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-mang-thai-con-thu-4-truong-ba-chi-chinh-thuc-len-tieng-378523.html