Hậu ly hôn Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong bị chỉ trích cạn tình cạn nghĩa khi có hành động này

Sự vô tâm của nam diễn viên Tạ Đình Phong trong sinh nhật 13 tuổi của con trai cả Lucas khiến cư dân mạng không khỏi khó chịu.

Mới đây, bé Lucas - con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã đón sinh nhật tuổi 13 cùng gia đình. Trên trang cá nhân, Trương Bá Chi hạnh phúc chia sẻ bức hình chụp chung với Lucas đến người hâm mộ. Trong hình ảnh đăng tải, Lucas ôm chặt mẹ đầy tình cảm. Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con trai Trương Bá Chi.

Hình ảnh của Trương Bá Chi và con trai - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đặc biệt quan tâm tới động thái của Tạ Đình Phong trong ngày sinh nhật con trai. Theo chia sẻ của giới truyền thông, nam diễn viên không hề có bất cứ động thái nào liên quan hay gửi lời chúc nho nhỏ đến con trai. Thay vào đó, Tạ Đình Phong lại đăng tải hình ảnh vườn rau đang trồng và tỏ ra lo lắng cho sự phát triển của nó nhiều hơn.

Tạ Đình Phong chia sẻ hình ảnh vườn rau bị nát trong sinh nhật con trai - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc và không ngừng chỉ trích Tạ Đình Phong: “Vậy là Tạ Đình Phong chẳng hề quan tâm gì tới con trai anh ta sao?”, “Chẳng lẽ vườn rau còn quan trọng hơn con trai?”, “Ngay cả một lời chúc cũng không có, quá vô tâm”, “Anh có phải là bố Lucas không vậy”...

Đây không phải lần đầu tiên mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” giữa cha con Tạ Đình Phong được truyền thông quan tâm. Trước đó, Lucas từng cho biết bản thân không hối hận khi sống cùng mẹ. Cậu bé chỉ trích bố vô tâm và khẳng định “bố không xứng đáng với mẹ”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-truong-ba-chi-ta-dinh-phong-bi-chi-trich-can-tinh-can-nghia-khi-co-hanh-dong-nay-375092.html