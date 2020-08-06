BXH sao Hoa ngữ tuần đầu tháng 8: Vương Nhất Bác tiếp tục giữ vững ngôi vương, ‘huynh đệ’ Tiêu Chiến theo sau

Sao quốc tế 06/08/2020 17:52

Trong bảng xếp hạng tuần này, nam diễn viên Vương Nhất Bác tiếp tục dẫn đầu, đẩy Tiêu Chiến xuống hạng 4.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng cao nhất tuần đầu tháng 8 (từ ngày 27/7 đến ngày 2/8). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo trong một tuần.

Những chỉ số này sau khi tích lũy và tổng hợp sẽ được thông báo đến công chúng.

Ở bảng xếp hạng diễn viên nam, mỹ nam Vương Nhất Bác tiếp tục đứng đầu. Được biết, nguồn tài nguyên của ngôi sao “Trần tình lệnh” đang vô cùng dồi dào. Hiện tại, 2 tác phẩm được mong chờ nhất của Vương Nhất Bác là “Băng vũ hỏa” và “Hữu phỉ”. Trong đó, bộ phim hợp tác cùng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay.

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Vương Nhất Bác giữ vững ngôi vương - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Tiêu Chiến vẫn ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 4, không hề có dấu hiệu thăng hạng. Dừng chân ở vị trí thứ 2 và 3 là Chu Nhất Long và Đặng Luân.

Bảng xếp hạng sao nam có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 8:

  1. Vương Nhất Bác
  2. Chu Nhất Long
  3. Đặng Luân
  4. Tiêu Chiến
  5. Lý Hiện  
  6. Dương Dương
  7. Ngô Lỗi
  8. Nhậm Gia Luân
  9. La Vân Hi
  10. Hứa Khải
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Bảng xếp hạng diễn viên nam - Ảnh: Internet

Ở bảng diễn viên nữ, Dương Mịch đã đẩy Dương Tử xuống hạng 5 và leo lên vị trí quán quân. Ở vị trí thứ 2, Triệu Lệ Dĩnh thế chỗ của “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Dương Mịch vượt mặt đàn em Dương Tử để đứng đầu - Ảnh: Internet
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Bảng xếp hạng diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng sao nữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần đầu tháng 8:

  1. Dương Mịch
  2. Triệu Lệ Dĩnh
  3. Cúc Tịnh Y
  4. Địch Lệ Nhiệt Ba
  5. Dương Tử
  6. Giang Sơ Ảnh
  7. Quan Hiểu Đồng
  8. Trương Tử Phong
  9. Mao Hiểu Đồng
  10. Đường Yên
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Từ khóa:   Tiêu Chiến Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch

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