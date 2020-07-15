Angela Baby lộ ảnh tạp chí cũ, nhan sắc khác biệt lại còn bị Trương Bá Chi lấn át hoàn toàn

Loạt ảnh của nữ diễn viên Angela Baby và Trương Bá Chi thuở mới bước chân vào Cbiz bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội xứ Trung.

Trước khi trở thành ngôi sao đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên Angela Baby từng có khoảng thời gian làm người mẫu nghiệp dư. Thuở mới chân ướt chân ráo bước vào showbiz, bà xã Huỳnh Hiểu Minh chưa sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hiện tại. Thậm chí, cô nàng còn vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo trở nên hoàn mỹ hơn. Angela Baby của hiện tại là mỹ nhân hàng đầu Cbiz - Ảnh: Internet Mới đây, một blogger xứ Trung bất ngờ đăng tải những hình ảnh xưa cũ của Angela Baby và Trương Bá Chi lên mạng xã hội.

Qua hình ảnh chia sẻ, cả hai nữ diễn viên cùng làm mẫu ảnh cho một tạp chí nhỏ. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là nhan sắc của Trương Bá Chi ngày ấy vô cùng xinh đẹp. Nhiều cư dân mạng cho rằng vợ cũ Tạ Đình Phong hoàn toàn lấn át bà xã Huỳnh Hiểu Minh cả về vẻ ngoài lẫn thần thái. Trương Bá Chi xinh đẹp, ngọt ngào thuở đôi mươi - Ảnh: Internet

Nhan sắc từng khiến nhiều sao nam mê mệt của Trương Bá Chi - Ảnh: Internet Nhan sắc khác lạ của Angela Baby trong ảnh tạp chí cũ - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đã 'dao kéo' - Ảnh: Internet Trong khi Trương Bá Chi được netizen khen ngợi hết lời thì Angela Baby lại khiến dân mạng ngã ngửa vì không thể nhận ra đây là mỹ nhân hạng A của Cbiz. Gương mặt và biểu cảm của Angela Baby đều mờ nhạt và không gây được ấn tượng nổi bật. Trương Bá Chi giờ đây là mẹ đơn thân với 3 con nhỏ - Ảnh: Internet Hiện tại, cuộc sống của hai nữ diễn viên đều đã thay đổi hoàn toàn. Angela Baby từ một người mẫu vô danh đã trở thành người đẹp đắt show nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Về phần Trương Bá Chi, cô dần đánh mất vị thế của mình và không còn được săn đón như trước. Bên cạnh đó, con đường tình duyên của người đẹp họ Trương cũng trắc trở hơn hẳn cô bạn người mẫu năm nào.

Giấu kín là thế nhưng Angela Baby lại vô tình để lộ gương mặt chính diện của con trai qua bức ảnh này Giữa bê bối tháo chạy vì công ty rửa tiền, nữ diễn viên Angela Baby bất ngờ gây chú ý khi để lộ gương mặt của quý tử Bọt Biển Nhỏ.

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