Giấu kín là thế nhưng Angela Baby lại vô tình để lộ gương mặt chính diện của con trai qua bức ảnh này

Giữa bê bối tháo chạy vì công ty rửa tiền, nữ diễn viên Angela Baby bất ngờ gây chú ý khi để lộ gương mặt của quý tử Bọt Biển Nhỏ.

Vừa qua, làng giải trí xứ Trung được dịp xôn xao trước thông tin công ty Thái Dương Xuyên Hòa - nơi đầu quân của Angela Baby vướng nghi vấn rửa tiền. Ngay sau đó, mạng xã hội lập tức xuất hiện tin đồn vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đã vội vàng rút vốn, kết thúc hợp đồng với công ty này trước khi bị liên lụy. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, phía cặp đôi chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Giữa những ồn ào không hay này, Angela Baby vẫn thoải mái đưa con trai Bọt Biển Nhỏ đi bơi. Những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con nữ diễn viên ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng.

Từ trước đến nay, bà xã Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ để lộ mặt của quý tử trước công chúng. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh của Bọt Biển Nhỏ lên mạng xã hội, Angela Baby đều khéo léo dùng icon để che mặt con.

Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng con trai Angela BaBy đã cao lớn, phổng phao hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa – Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, Angela Baby đã bất ngờ để lộ gương mặt chính diện của con trai. Theo đó, trong một bức ảnh được chụp ở khoảng cách khá xa, netizen xứ Trung đã soi ra hình ảnh của Bọt Biển Nhỏ. Sau khi phóng to bức ảnh, gương mặt chính diện của Bọt Biển Nhỏ được tiết lộ.

Khoảnh khắc Angela Baby đưa con trai đi bơi - Ảnh: Internet

Gương mặt chính diện của Bọt Biển Nhỏ - Ảnh: Internet

Cậu bé được nhận xét rất giống người bố nổi tiếng của mình - Ảnh: Internet

Theo nhận xét của người hâm mộ, tiểu quý tử nhà Angela Baby sở hữu nhan sắc giống hệt Huỳnh Hiểu Minh ngày còn nhỏ. Có thể thấy, Bọt Biển Nhỏ thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba hơn mẹ.

Bị cho làm lố để nổi bật hơn mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’, Angela Baby khiến fan phát hoảng với gương mặt trắng bệch Vì lỗi make up mặt trắng xóa mà nữ diễn viên Angela Baby mất điểm hoàn toàn trong những bức ảnh hậu trường của show truyền hình thực tế “Running Man”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giau-kin-la-the-nhung-angela-baby-lai-vo-tinh-de-lo-guong-mat-chinh-dien-cua-con-trai-qua-buc-anh-nay-368955.html