Giấu kín là thế nhưng Angela Baby lại vô tình để lộ gương mặt chính diện của con trai qua bức ảnh này

Sao quốc tế 14/07/2020 10:20

Giữa bê bối tháo chạy vì công ty rửa tiền, nữ diễn viên Angela Baby bất ngờ gây chú ý khi để lộ gương mặt của quý tử Bọt Biển Nhỏ.

Vừa qua, làng giải trí xứ Trung được dịp xôn xao trước thông tin công ty Thái Dương Xuyên Hòa - nơi đầu quân của Angela Baby vướng nghi vấn rửa tiền. Ngay sau đó, mạng xã hội lập tức xuất hiện tin đồn vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh đã vội vàng rút vốn, kết thúc hợp đồng với công ty này trước khi bị liên lụy. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, phía cặp đôi chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Giữa những ồn ào không hay này, Angela Baby vẫn thoải mái đưa con trai Bọt Biển Nhỏ đi bơi. Những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con nữ diễn viên ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng.

Từ trước đến nay, bà xã Huỳnh Hiểu Minh chưa bao giờ để lộ mặt của quý tử trước công chúng. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh của Bọt Biển Nhỏ lên mạng xã hội, Angela Baby đều khéo léo dùng icon để che mặt con.

angela baby 1

Dù chỉ mới 3 tuổi nhưng con trai Angela BaBy đã cao lớn, phổng phao hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa – Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, Angela Baby đã bất ngờ để lộ gương mặt chính diện của con trai. Theo đó, trong một bức ảnh được chụp ở khoảng cách khá xa, netizen xứ Trung đã soi ra hình ảnh của Bọt Biển Nhỏ. Sau khi phóng to bức ảnh, gương mặt chính diện của Bọt Biển Nhỏ được tiết lộ.

angela baby 2
Khoảnh khắc Angela Baby đưa con trai đi bơi - Ảnh: Internet
angela baby 3
Gương mặt chính diện của Bọt Biển Nhỏ - Ảnh: Internet
angela baby 4
Cậu bé được nhận xét rất giống người bố nổi tiếng của mình - Ảnh: Internet

Theo nhận xét của người hâm mộ, tiểu quý tử nhà Angela Baby sở hữu nhan sắc giống hệt Huỳnh Hiểu Minh ngày còn nhỏ. Có thể thấy, Bọt Biển Nhỏ thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba hơn mẹ.

Bị cho làm lố để nổi bật hơn mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’, Angela Baby khiến fan phát hoảng với gương mặt trắng bệch

Bị cho làm lố để nổi bật hơn mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’, Angela Baby khiến fan phát hoảng với gương mặt trắng bệch

Vì lỗi make up mặt trắng xóa mà nữ diễn viên Angela Baby mất điểm hoàn toàn trong những bức ảnh hậu trường của show truyền hình thực tế “Running Man”.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Angela Baby Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh bà xã Huỳnh Hiểu Minh

TIN LIÊN QUAN

Bị cho làm lố để nổi bật hơn mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’, Angela Baby khiến fan phát hoảng với gương mặt trắng bệch

Bị cho làm lố để nổi bật hơn mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’, Angela Baby khiến fan phát hoảng với gương mặt trắng bệch

Biến căng Cbiz: Công ty giải trí lớn Cbiz bị nghi ngờ rửa tiền, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh vội vã tháo chạy

Biến căng Cbiz: Công ty giải trí lớn Cbiz bị nghi ngờ rửa tiền, vợ chồng Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh vội vã tháo chạy

Không chỉ liên tục dính tin đồn ly hôn, chuyện làm ăn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cũng lao đao chỉ vì bán đồ giá cao, thái độ hách dịch?

Không chỉ liên tục dính tin đồn ly hôn, chuyện làm ăn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy cũng lao đao chỉ vì bán đồ giá cao, thái độ hách dịch?

Bóc tính cách thật sao Cbiz ở hậu trường: Angela Baby phì phèo thuốc lá, Dương Tử lầy đến mức... được "ship" với Lý Hiện?

Bóc tính cách thật sao Cbiz ở hậu trường: Angela Baby phì phèo thuốc lá, Dương Tử lầy đến mức... được "ship" với Lý Hiện?

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh lộ chuyện ly hôn chỉ bằng một chi tiết nhỏ này?

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh lộ chuyện ly hôn chỉ bằng một chi tiết nhỏ này?

Tranh cãi nhan sắc thật của Angela Baby qua livestream: Khác "một trời một vực" so với ảnh đã PTS?

Tranh cãi nhan sắc thật của Angela Baby qua livestream: Khác "một trời một vực" so với ảnh đã PTS?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục