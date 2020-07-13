Bị cho làm lố để nổi bật hơn mỹ nhân ‘Diên Hi Công Lược’, Angela Baby khiến fan phát hoảng với gương mặt trắng bệch

Sao quốc tế 13/07/2020 16:10

Vì lỗi make up mặt trắng xóa mà nữ diễn viên Angela Baby mất điểm hoàn toàn trong những bức ảnh hậu trường của show truyền hình thực tế “Running Man”.

Mới đây, chương trình thực tế “Running Man” bản Trung tiếp tục gây tranh cãi khi để lộ loạt ảnh hậu trường “nhát ma” của nữ diễn viên Angela Baby. Theo đó, vì trang điểm quá đậm, phần da mặt của bà xã Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn lệch tông so với phần cổ khiến nhiều người phát hoảng.

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Angela Baby đánh phấn quá dày khiến phần mặt trắng bệch – Ảnh: Internet

Được biết, trong tập này, mỹ nhân “Diên Hi Công Lược” - Ngô Cẩn Ngôn cũng tham gia với tư cách khách mời đặc biệt. Từ sau khi có thông tin Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện trên “Running Man”, truyền thông Hoa ngữ đã đánh giá từ ngoại hình, kiểu tóc cho đến hình dáng gương mặt, Angela Baby và Ngô Cẩn Ngôn đều tạo ấn tượng như chị em sinh đôi.

Trong trường hợp Ngô Cẩn Ngôn thể hiện tốt hơn Angela Baby trong show thực tế này thì rất có khả năng nàng “Ngụy Anh Lạc” sẽ thế chỗ bà xã Huỳnh Hiểu Minh.

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Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng để nổi bật hơn Ngô Cẩn Ngôn, Angela Baby đã đánh phấn trắng hơn mức bình thường. Trong một số bức ảnh, gương mặt của nữ diễn viên trắng bệch đến đáng sợ. Làn da trên cổ và chân của Angela Baby có màu sắc khác nhau hoàn toàn.

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Da ở phần mặt và chân của nữ diễn viên hoàn toàn khác biệt - Ảnh: Internet

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Gương mặt trắng xóa của Angela Baby vô cùng nổi bật - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh đó, người hâm mộ lại cho rằng việc đánh phấn trắng là lỗi trang điểm của bộ phận hóa trang, không hề có chuyện Angela Baby cố ý “dìm hàng” Ngô Cẩn Ngôn. Bởi lẽ, suốt quá trình ghi hình, mỹ nhân “Vân Trung Ca” luôn thể hiện sự thân thiện dành cho Ngô Cẩn Ngôn. Từ trước đến nay, cả hai cũng không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Chuyện tranh giành vị trí trong “Running Man” đều xuất phát từ những màn so sánh của cư dân mạng.

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Từ khóa:   diễn viên Angela Baby Ngô Cẩn Ngôn bà xã Huỳnh Hiểu Minh

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