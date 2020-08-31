Dương Mịch bị đào lại ảnh năm 17 tuổi, nhan sắc khác biệt nhưng gây chú ý nhất là khoảnh khắc được Thành Long ôm chặt

Khoảnh khắc Dương Mịch thân thiết bên đàn anh Thành Long cách đây gần 20 năm bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội và gây sốt trở lại.
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Mới đây, một blogger nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ đã đào lại những hình ảnh hiếm hoi cách đây 17 năm của Dương Mịch. Được biết, đây là những tấm hình chụp quảng cáo cho một thương hiệu xe máy, và người chụp cùng nữ diễn viên là ngôi sao gạo cội Thành Long.
Qua khoảnh khắc chia sẻ, nàng tiểu hoa đán xinh đẹp nép trong vòng tay của nam tài tử gạo cội Thành Long. Năm đó, Dương Mịch mới 17 tuổi và vừa chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí.
Ngay khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhan sắc thuở đôi mươi của Dương Mịch nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của netizen xứ Trung. Thời điểm cách đây 17 năm, cô nàng còn khá “ngố tàu” với tóc mái bằng, hai má phúng phính và phần xương hàm thô cứng.
Nếu so sánh ảnh ngày đó và bây giờ, có thể thấy Dương Mịch đã có cuộc lột xác ngoạn mục. Hiện tại, cô là một trong những tiểu hoa sở hữu nhan sắc thuộc hàng top trong làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh đó, tên tuổi của nữ diễn viên thường xuyên dẫn đầu xu hướng thời trang và có tầm ảnh hưởng rộng rãi.
Chính vì sự khác biệt nhan sắc này mà không ít lần Dương Mịch vướng phải lùm xùm phẫu thuật thẩm mỹ. Trước những ồn ào này, mỹ nhân 8x chưa từng lên tiếng phủ nhận mà chỉ giữ im lặng.