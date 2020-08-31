Chỉ một hành động khi ăn, Triệu Lệ Dĩnh bị netizen ‘ném đá’ không thương tiếc

Sao quốc tế 31/08/2020 17:50

Xuất hiện trong một chương trình thực tế, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị dân mạng chỉ trích vì thói quen ăn uống khiếm nhã.

Trong tập phát sóng mới đây của chương trình “Nhà hàng Trung Hoa”, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi có loạt hành động kém duyên.

Theo đó, khoảnh khắc bà xã Phùng Thiệu Phong vừa đếm tiền vừa ăn uống khiến nhiều người khó chịu. Trên thực tế, việc đếm tiền rất mất vệ sinh và cần phải rửa sạch tay trước khi chạm vào đồ ăn nhưng Triệu Lệ Dĩnh dường như chẳng hề để ý đến điều này.

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Triệu Lệ Dĩnh vừa ăn vừa đếm tiền - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, trong lúc ăn cô còn trò chuyện cùng nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Hành động vừa đếm tiền, vừa ăn và trò chuyện này khiến người xem khó chấp nhận.

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Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích vì thói quen ăn uống mất vệ sinh…

Tuy nhiên, hành động khiến nàng tiểu hoa nhận về một rổ “gạch đá” lại là khoảnh khắc nếm thức ăn. Cụ thể, Huỳnh Hiểu Minh có hướng dẫn Triệu Lệ Dĩnh làm một chén đá bào. Nữ diễn viên muốn nếm thử nên đã xúc đá bào cho vào miệng. Thế nhưng, Triệu Lệ Dĩnh lại khiến khán giả ngỡ ngàng khi cho đá bào vào miệng rồi nhổ lại vào chén.

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…đỉnh điểm là hành động ăn vào miệng còn nhổ lại chén của cô – Ảnh: Internet

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Khoảnh khắc nhận về chỉ trích của nàng 'Sở Kiều' - Ảnh: Internet

Ai nấy đều cảm thấy hành động này rất khó hiểu. Nhiều người cho rằng đá bào có lạnh hay không hợp khẩu vị đến mấy thì Triệu Lệ Dĩnh cũng không nên có hành động bất lịch sự như vậy.

Trong tập phát sóng này, đầu bếp Lâm cũng bị soi khoảnh khắc ăn chuối rồi dùng miệng liếm ngón tay. Khán giả cho rằng điều này là không thể chấp nhận với một đầu bếp và mong anh trước khi nấu ăn hãy rửa tay.

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Loạt khoảnh khắc chụp cận mặt của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh trong show “Nhà hàng Trung Hoa” đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

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Từ khóa:   diễn viên Triệu Lệ Dĩnh bà xã Phùng Thiệu Phong scandal sao hoa ngữ

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