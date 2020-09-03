BXH sao Cbiz cuối tháng 8: Tiêu Chiến soán ngôi Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đều lép vế trước mỹ nhân này

Trong bảng xếp hạng sao có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 8, ngôi sao “Trần Tình Lệnh” Tiêu Chiến đã xuất sắc vươn lên vị trí đầu bảng.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao châu Á sở hữu chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 8 (từ ngày 24/8 đến ngày 30/8). Theo đó, kết quả này dựa trên thống kê tương tác, bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của những diễn viên trên mạng xã hội Weibo trong một tuần.

Ở bảng diễn viên nam, Vương Nhất Bác sau nhiều tuần dẫn đầu đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Trong khi đó, Tiêu Chiến tăng liền 3 hạng và giành được vị trí quán quân. Vị trí thứ 3 thuộc về Đặng Luân và tiếp đến là mỹ nam Chu Nhất Long.

Bảng xếp hạng diễn viên nam - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng diễn viên nam Cbiz tuần cuối tháng 8:

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Đặng Luân Chu Nhất Long Trương Tân Thành Thành Nghị Tống Uy Long Nhậm Gia Luân Dương Dương La Vân Hi

Ở bảng diễn viên nữ, nhờ thành công của “Lấy danh nghĩa người nhà” mà Đàm Tùng Vận ngày càng nổi tiếng. Trong bảng xếp hạng tuần này, nàng “Tiêm Tiêm” đã giành được vị trí quán quân. Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Triệu Lệ Dĩnh và “mỹ nhân Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bảng xếp hạng diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng diễn viên nữ Cbiz tuần cuối tháng 8:

Đàm Tùng Vận Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Lưu Diệc Phi Dương Mịch Cúc Tịnh Y Lý Thấm Tống Thiến Trịnh Sảng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bxh-sao-cbiz-cuoi-thang-8-tieu-chien-soan-ngoi-vuong-nhat-bac-trieu-le-dinh-va-dich-le-nhiet-ba-deu-lep-ve-truoc-my-nhan-nay-378787.html