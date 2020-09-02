Bác sĩ thẩm mỹ ‘mổ xẻ’ nhan sắc 2 mỹ nhân Kpop hot nhất hiện nay: Jennie (BLACKPINK) và Irene (Red Velvet) ai xuất sắc hơn?

Sao quốc tế 02/09/2020 07:44

Nhan sắc của “cây hút fan” nhà BLACKPINK – Jennie và visual Red Velvet – Irene khi được đặt lên bàn cân thật khó để phân thắng bại.

Jennie (BLACKPINK) và Irene (Red Velvet) là 2 trong số những mỹ nhân đình đám nhất hiện nay. Cả hai đều mang vẻ đẹp tự nhiên, không “dao kéo”.

Mới đây, Kim Tae Gyu - một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng đã tiến hành phân tích nhan sắc của Jennie và Irene dưới góc nhìn chuyên môn nhằm lựa chọn ra ai là người xinh đẹp hơn.

Theo đó, ở Hàn Quốc, hình thức “dao kéo” phổ biến nhất chính là phẫu thuật mắt 2 mí và gọt hàm. Đây cũng chính là 2 đặc điểm thường được các chuyên gia dùng để đánh giá sắc đẹp.

Bác sĩ thẩm mỹ Kim Tae Gyu nhận xét Jennie có khuôn mặt dễ thương với đôi má bầu bĩnh tạo cảm giác trẻ trung, đáng yêu. Trong khi đó, phần mắt của “gà cưng YG” có 2 mí rõ ràng nhưng xếch nhẹ theo đặc trưng châu Á tạo nét lôi cuốn riêng. Đặc biệt, cô nàng có phần cổ nhỏ và gầy giúp cho gương mặt thanh thoát hơn.

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Jennie mang vẻ đẹp vừa đáng yêu vừa sexy - Ảnh: Internet

Về phần Irene, gương mặt của cô mang đậm vẻ đẹp cổ điển như mặt trái xoan, mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn. Trái với Jennie, cổ của Irene lớn hơn nhưng đôi mắt to tròn trên gương mặt chị cả Red Velvet đã cứu vớt tất cả. Phần mũi của Irene theo phân tích từ bác sĩ Kim Gui Rak là vô cùng hoàn hảo. Theo đó, cô sở hữu phần sống mũi thẳng tắp, cánh mũi thon gọn và cân đối với gương mặt.

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Gương mặt mang vẻ đẹp hoàn hảo của Irene - Ảnh: Internet

Xét về tỷ lệ phần mũi, Jennie có phần thua thiệt hơn khi nữ idol sở hữu sống mũi thấp và ngắn hơn Irene. Tuy nhiên, chiếc mũi này hoàn toàn phù hợp với gương mặt của “Chanel sống”, tạo nên một tổng thể hài hòa.

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Phần mũi của Irene có tỷ lệ chuẩn hơn của Jennie - Ảnh: Internet

Theo vị bác sĩ thẩm mỹ này, rất khó để chọn ra Irene hay Jennie xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn, đánh giá trên tỷ lệ y khoa và sự hài hòa thì các bác sĩ đều chọn Irene.

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Từ khóa:   Jennie Irene Red Velvet

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