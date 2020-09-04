BXH sao Cbiz quyền lực cuối tháng 8: Vương Nhất Bác bị ‘huynh đệ’ vượt mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ tăng mạnh

Sao quốc tế 04/09/2020 17:47

Trong bảng xếp hạng sao quyền lực cuối tháng 8, nam diễn viên Tiêu Chiến đã vươn lên dẫn đầu, đẩy Vương Nhất Bác xuống hạng 4.

Mới đây, Sina Entertainment đã tổng hợp lại kết quả từ việc phân tích các dữ liệu tìm kiếm, lượt tương tác, thống kê về số lượng, ảnh hưởng xã hội và chỉ số giá trị yêu mến từ người hâm mộ của các nghệ sĩ nổi tiếng trong tuần cuối tháng 8.

Các chỉ số sau khi được tích lũy sẽ cho ra bảng xếp hạng top 10 của từng khu vực gồm: Đại lục Trung Quốc, Hong Kong, Macao – Đài Loan, các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu – Hoa Kỳ và xếp hạng ngôi sao mới trên mạng xã hội Weibo vào cuối tháng 8.

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BXH khu vực Đại lục - Ảnh: Internet

Theo đó, ở khu vực Đại lục Trung Quốc, Tiêu Chiến đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi từng mất hút khỏi bảng xếp hạng sao quyền lực. Theo đó, ngôi sao “Trần tình lệnh” đã xuất sắc giành được vị trí quán quân tuần cuối tháng 8, đẩy Vương Nhất Bác xuống hạng 4.

Được biết, sau khi lộ thông tin hợp tác với Hoàng Cảnh Du trong dự án phim truyền hình “Vương Bài”, Tiêu Chiến đang thu hút sự chú ý không nhỏ từ công chúng.

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Vương Nhất Bác bị 'huynh đệ' soán ngôi - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Dịch Dương Thiên Tỉ tăng nhiều hạng và leo lên vị trí Á quân. Thứ hạng 3 thuộc về “tiểu thịt tươi” Lưu Diệu Văn. Ở bảng xếp hạng tuần này, Hứa Giai Kỳ vẫn là sao nữ duy nhất có mặt trong top 10.

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Dịch Dương Thiên Tỉ thăng nhiều hạng - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng sao quyền lực thuộc khu vực Đại lục Trung Quốc:

  1. Tiêu Chiến
  2. Dịch Dương Thiên Tỉ
  3. Lưu Diệu Văn
  4. Vương Nhất Bác
  5. Đặng Luân
  6. Hứa Giai Kỳ
  7. Mã Gia Kỳ
  8. Nhậm Hào
  9. Vương Tuấn Khải
  10. Thái Từ Khôn
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Trong bảng xếp hạng sao có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 8, ngôi sao “Trần Tình Lệnh” Tiêu Chiến đã xuất sắc vươn lên vị trí đầu bảng.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Dịch Dương Thiên Tỉ Hoàng Cảnh Du

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