Nữ rapper U30 của xứ Hàn 'phá đảo' định kiến về sắc vóc, tỷ lệ siêu thực 'ngực tấn công, mông phòng thủ' khiến CĐM 'ná thở'

Sao quốc tế 05/07/2021 08:42

Mới đây, Jessi khiến người hâm mộ "ná thở" bởi những khoảnh khắc khoe hình thể gợi cảm và quyến rũ trên trang cá nhân Instagram.

Dù đã vượt qua ngưỡng U30, nhưng Jessi vẫn sở hữu một sắc vóc "bất biến" với thời gian. Nữ rapper của xứ sở kim chi luôn gây ấn tượng với làn da "bánh mật" đầy khỏe khoắn, thân hình ba vòng uốn lượn "ngồn ngộn", ngay cả hội chị em cũng phải dành lời khen và ghen tị. Đồng thời, vốn theo đuổi hình tượng gợi cảm, cô nàng cũng thường xuyên diện những bộ trang phục "hở bạo", phô diễn tối đa thềm ngực đẫy đà và vòng ba nở nang của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram của mình, cô nàng khiến cộng đồng mạng choáng ngợp với loạt ảnh đời thường gần gũi và giản dị của mình. Cụ thể, cô nàng kết hợp bộ trang phục ôm sát màu xám cùng với một đôi giày thể thao màu trắng, một chiếc túi màu đen được thiết kế riêng và một chiếc mũ đen... Tất cả những điều đó đã giúp cô nàng khoe tối đa dáng vóc chuẩn đẹp của mình. 

JessiNữ rapper U30 của xứ Hàn 'phá đảo' định kiến về sắc vóc, tỷ lệ siêu thực 'ngực tấn công, mông phòng thủ' khiến CĐM 'ná thở' - Ảnh 2Nữ rapper U30 của xứ Hàn 'phá đảo' định kiến về sắc vóc, tỷ lệ siêu thực 'ngực tấn công, mông phòng thủ' khiến CĐM 'ná thở' - Ảnh 3Nữ rapper U30 của xứ Hàn 'phá đảo' định kiến về sắc vóc, tỷ lệ siêu thực 'ngực tấn công, mông phòng thủ' khiến CĐM 'ná thở' - Ảnh 4
Loạt ảnh đời thường mới nhất của nữ rapper xứ Hàn - Ảnh: IGNV

Như đã biết, làng giải trí Kbiz vốn rất khắc nghiệt về những tiêu chuẩn sắc đẹp, nên nhiều thần tượng sở hữu những dáng vóc mảnh mai, gầy gò và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, chị đại K-pop này thì luôn đi ngược lại vẻ đẹp tiêu chuẩn. Với vòng eo siêu nhỏ, tỷ lệ vòng ngực và hông căng tràn nhựa sống, cô nàng luôn khiến người hâm mộ sửng sốt mỗi khi xuất hiện. 

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Vốc gương mặt đẹp sắc sảo, chị đại còn gây choáng với vòng ngực 'phồn thực' - Ảnh: IGNV
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 Người đẹp cũng thường xuyên diện những bộ trang phục 'hở bạo' - Ảnh: IGNV
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Vóc dáng của cô nàng luôn khiến nhiều người ganh tị - Ảnh: IGNV

Hiện tại, người đẹp sinh năm 1988 luôn được săn đón với những hợp đồng quảng cáo lớn và nhỏ. Ngoài với vai trò là một nữ rapper cá tính, cô nàng còn là một người dẫn chương trình và tham gia các chương trình truyền hình hiện đang được phát sóng tại Hàn Quốc.

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Từ khóa:   Jessi thần tượng Hàn Quốc thân hình gợi cảm

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