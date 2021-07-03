'Thần tiên tỉ tỉ' Sài Thành quen kín cổng cao tường bất ngờ 'trễ nải vòng 1' khiến fan hú hét

Mới đây, trên trang TikTok của mình, nữ diễn viên Midu đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi diện trang phục khoe gần nửa vòng 1 cùng biểu cảm vô cùng sexy.

Midu vốn là một trong những hot girl đình đám đời đầu với lượng fan hâm mộ đông đảo. Cô luôn được biết đến với hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" trong sáng, ngọt ngào. Có thể thấy, để duy trì hình ảnh, nữ diễn viên rất thường hay diện những bộ trang phục kín đáo, thuộc những gam màu trung tính, nhã nhặn. Tuy nhiên, mới đây, hot girl một thời đã khiến các fan "hốt hoảng" khi chia sẻ một đoạn clip TIk Tok "lạ lẫm". Theo đó, Midu xuất hiện với gương mặt có nhiều biểu cảm quyến rũ. Đặc biệt, chiếc áo crop top đen khoét sâu giúp khoe gần nửa vòng 1 của cô nàng.

Diễn vên Midu - Ảnh: Chụp màn hình Hình ảnh mới của Midu lập tức gây bão cộng đồng mạng, nhiều người đã đã để lại các bình luận khen ngợi cho nhan sắc và thân hình gợi cảm ít lộ diện của hot girl. Được biết, dù theo đuổi hình ảnh nhẹ nhàng nhưng Midu vẫn rất chăm tập luyện và có một chế độ ăn uống nghiêm ngặt để giữ gìn vóc dáng.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, nếu theo dõi Midu từ lâu, nhiều người sẽ biết được rằng nữ diễn viên cũng từng không ít lần "hở bạo" hơn thế nữa. Vào khoảng tháng 6/2020, nữ diễn viên đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh được chụp trước đó khá lâu ghi lại cảnh cô diện bikini xanh sẫm cùng vòng 1 "ngồn ngộn". Khi được mọi người khen ngợi "chứng minh không dùng silicon", nữ diễn viên đã hài hước than rằng:"Khổ lắm, lâu lâu mặc hở tí là có người lại bảo mới đi bơm vá. Nên thôi mặc kín cho lành". Midu từng tự tung ảnh diện bikini vô cùng sexy - Ảnh: Internet Được biết, Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Tóc rối, Thiên mệnh anh hùng, Những thiên thần áo trắng, 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu... Ở tuổi 32, Midu hiện không chỉ theo đuổi con đường nghệ thuật mà còn là giảng viên đại học, doanh nhân thành đạt với nhiều bất động sản giá trị. Từng ồn ào khi phải hủy hôn với đại gia Phan Thành vì có người thứ ba chen chân, Midu vẫn mạnh mẽ vượt qua và tỏa sáng rực rỡ bằng cả tài năng và nhan sắc.

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